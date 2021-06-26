Внаслідок негоди трамовано одну людину, яка від госпіталізації відмовилася.

Фото: comfycity.lviv

Комунальні служби міста всю ніч ліквідовували у Львові наслідки вчорашньої негоди та продовжують працювати зараз.

Про це повідомила заступниця міського голови Львова Ірина Маруняк.

Уже відновлено гаряче водопостачання та практично відновлено рух електротранспорту, окрім кількох маршрутів, ліквідовано половину поривів на мережах вуличного освітлення, бригади працюють над розкрижуванням повалених дерев та над пошкодженими дахами будівель.

За словами посадовиці, вночі було виявлено 145 поривів на мережах зовнішнього освітлення, 6 опор впало. Зараз ліквідовано 45% поривів, продовжують працювати 4 бригади. “Вночі працювало 50% освітлення зі 100%. Плануємо за сьогодні відновити загальноміське освітлення на 80%”, – зазначила Ірина Маруняк.

Фото: comfycity.lviv

Відновили рух електротранспорту, за винятком тролейбусів №22, 29 і 30 та трамвая № 3.

Як інформують у ДСНС, на Львівщині внаслідок негоди було підтоплено 11 житлових будинків, 23 присадибні ділянки, 1 підземна парковка, 3 підвали, 1 підземний перехід, частково пошкоджено 12 дахів (з них 5 на адміністративних будівлях та 7 на житлових будинках), 1 балкон, стіну 1 будинку.

Внаслідок падіння дерева, травмовано 1 особу, яка від госпіталізації відмовилась.

Фото: comfycity.lviv

Відбуксировано 2 легкові автомобілі, вивільнено 9 автомобілів з під дерев та зруйнованих конструкцій. Розрізано та прибрано 50 дерев. Всього відкачано близько 2 тис. 480 м3 води з 23 присадибних ділянок та 13 житлових будинків.

Жертв та постраждалих немає.

Фото: comfycity.lviv

Фото: comfycity.lviv

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: Львівська міськрада

Нагадаємо, станом на 07:00 суботи, 26 червня в Україні через наслідки вчорашньої негоди знеструмлено 811 населених пунктів у 9 областях.

У п'ятницю, 25 червня Львовом пройшла потужна буря. Негода повалила дерева, затопила вулиці. Окрім того, потрощило і автомобілі, що були припарковані під деревами.

Негода також дісталася і Рівненської області. У мережі очевидці публікували наслідки негоди, зокрема, поламані дерева. У регіоні через негоду постраждали двоє осіб: від удару блискавки та внаслідок падіння шиферу.

У суботу, 26 червня синоптики прогнозують утримання негоди у західних, північних та південних областях.