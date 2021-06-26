Офіс президента: кримськотатарський прапор знову став символом боротьби

Блакитний стяг із золотою тамгою знову став символом боротьби кримськотатарського народу за свої права.
Про це йдеться у заяві Офісу Президента України з нагоди Дня кримськотатарського прапора.
“Протягом десятиліть кримськотатарський народ мужньо виборював право на своє існування, ідентичність, право жити на своїй землі. У 1918 році більшовики розігнали Курултай, заарештували й розстріляли сотні кримських татар та визнали блакитний стяг з тамгою “буржуазно-націоналістичним” символом. А 1944 року радянський режим влаштував депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини, що перетворилося на справжній геноцид. Та понад 20 років радянська влада заперечувала злочинний характер насильницької депортації”, – йдеться у повідомленні.
Кримськотатарський прапор знову офіційно з'явився на кримській землі в 1991 році, коли з набуттям Україною незалежності в Сімферополі відбувся другий Курултай.
“Та з початком окупації Кримського півострова Росією у 2014 році кримських татар знову почали переслідувати, як і 77 років тому. До їхніх помешкань вдираються серед ночі, їх кидають за ґрати за надуманими обвинуваченнями без можливості захистити себе й навіть не надають належної медичної допомоги”, – додали в ОПУ.
Кримськотатарський прапор – спільний символ боротьби за повернення Криму додому – до України.
Саме з цією метою Президент Володимир Зеленський своїм указом затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Цей документ серед іншого передбачає відновлення й забезпечення прав кримських татар як корінного народу.
“26 червня в Україні згадуємо тих, хто під кримськотатарським прапором боровся за право свого народу на самоідентифікацію, хто поставив повернення до рідного дому за найвищу мету свого життя і хто прийняв мученицьку смерть. Відновлення прав кримськотатарського народу як корінного народу України стане справжнім проявом історичної справедливості. Робитимемо все можливе для цього!”, – підсумували в Офісі президента.
Нагадаємо, День кримськотатарського прапора в Україні святкують з 2010 року.
У червні Парламентська асамблея Ради Європи більшістю голосів підтримала резолюцію "Порушення прав людини, вчинені проти кримських татар у Криму". Документ визначає, що ПАРЄ вкотре підтверджує, що не визнає окупацію Криму та Севастополя Росією. Крим — це Україна, а насильство проти кримських татар супроводжувало незаконну анексію Криму Росією і зараз продовжується.