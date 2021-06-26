Офіс президента: кримськотатарський прапор знову став символом боротьби

“26 червня згадуємо тих, хто під кримськотатарським прапором боровся за право свого народу на самоідентифікацію".

Блакитний стяг із золотою тамгою знову став символом боротьби кримськотатарського народу за свої права.

Про це йдеться у заяві Офісу Президента України з нагоди Дня кримськотатарського прапора.

“Протягом десятиліть кримськотатарський народ мужньо виборював право на своє існування, ідентичність, право жити на своїй землі. У 1918 році більшовики розігнали Курултай, заарештували й розстріляли сотні кримських татар та визнали блакитний стяг з тамгою “буржуазно-націоналістичним” символом. А 1944 року радянський режим влаштував депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини, що перетворилося на справжній геноцид. Та понад 20 років радянська влада заперечувала злочинний характер насильницької депортації”, – йдеться у повідомленні.

Кримськотатарський прапор знову офіційно з'явився на кримській землі в 1991 році, коли з набуттям Україною незалежності в Сімферополі відбувся другий Курултай.

“Та з початком окупації Кримського півострова Росією у 2014 році кримських татар знову почали переслідувати, як і 77 років тому. До їхніх помешкань вдираються серед ночі, їх кидають за ґрати за надуманими обвинуваченнями без можливості захистити себе й навіть не надають належної медичної допомоги”, – додали в ОПУ.

Кримськотатарський прапор – спільний символ боротьби за повернення Криму додому – до України.

Саме з цією метою Президент Володимир Зеленський своїм указом затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Цей документ серед іншого передбачає відновлення й забезпечення прав кримських татар як корінного народу.

“26 червня в Україні згадуємо тих, хто під кримськотатарським прапором боровся за право свого народу на самоідентифікацію, хто поставив повернення до рідного дому за найвищу мету свого життя і хто прийняв мученицьку смерть. Відновлення прав кримськотатарського народу як корінного народу України стане справжнім проявом історичної справедливості. Робитимемо все можливе для цього!”, – підсумували в Офісі президента.

Нагадаємо, День кримськотатарського прапора в Україні святкують з 2010 року.

У червні Парламентська асамблея Ради Європи більшістю голосів підтримала резолюцію "Порушення прав людини, вчинені проти кримських татар у Криму". Документ визначає, що ПАРЄ вкотре підтверджує, що не визнає окупацію Криму та Севастополя Росією. Крим — це Україна, а насильство проти кримських татар супроводжувало незаконну анексію Криму Росією і зараз продовжується.