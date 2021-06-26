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Через негоду без світла в Україні залишилися понад 800 населених пунктів

Знеструмлення зафіксовано у 9 областях.

Через негоду без світла в Україні залишилися понад 800 населених пунктів
Фото: yavoriv-info.com.ua

Станом на 07:00 суботи, 26 червня в Україні через наслідки вчорашньої негоди знеструмлено 811 населених пунктів у 9 областях.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

Рівненська область – 340 населених пунктів, Львівська – 209, Житомирська – 101, Хмельницька – 78, Київська – 28, Закарпатська – 22, Чернігівська – 19, Тернопільська – 8 та Чернівецька – 6.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у п'ятницю, 25 червня Львовом пройшла потужна буря. Негода повалила дерева, затопила вулиці. Окрім того, потрощило і автомобілі, що були припарковані під деревами.

Негода також дісталася і Рівненської області. У мережі очевидці публікували наслідки негоди, зокрема, поламані дерева.

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