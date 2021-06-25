Через вимкнення струму електротранспорт у місті не курсує.

Після обіду в п’ятницю, 25 червня, Львовом пройшла потужна буря. Негода повалила дерева, затопила вулиці. Також потрощило і автомобілі, що були припарковані під деревами.

Фото: facebook.com/comfycity.lviv

Фото: facebook.com/comfycity.lviv

Також через наслідки сильної зливи та грози не курсує частина громадського транспорту, інформує Львівський портал.

Очевидці повідомляють також про пошкоджені дахи у різних районах Львова.

За оперативними даними, станом на 17:30 у Львові повалено 55 дерев, сталося шість поривів мереж електротранспорту, впало п’ять опор "Львівобленерго", виявлено пориви на мережах "Львівсвітла".

Комунальні служби вже працюють на місцях і ліквідовують пошкодження. Завтра для комунальників оголошено робочий день.

Фото: facebook.com/comfycity.lviv

Фото: facebook.com/comfycity.lviv

Фото: facebook.com/comfycity.lviv

За інформацією "Львівелектротрансу", через вимкнення струму електротранспорт у місті не курсує. Прогнозують, що подачу струму відновлять лише після повного припинення негоди. Також потрібно буде очистити трамвайні колії і контактну мережу від повалених дерев.

Через негоду у львівському аеропорту затримали щонайменше п'ять рейсів.Також на території летовища періодично вимикають світло. Пасажири повідомляють про суттєві затримки з проходженням митного контролю та отриманням багажу, передає zaxid.net.

Львів’ян просять по можливості залишатись вдома, або у безпечних приміщеннях та уникати місць біля конструкцій та дерев.