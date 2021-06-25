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Кухонний посуд: яким буває і як правильно вибрати

Кухонний посуд: яким буває і як правильно вибрати

Кухні завжди відводиться пильна увага, адже це єдина частина квартири, яка вимагає великої кількості начиння і пристосувань. Ключовою складовою будь-якої кухні є кухонний посуд.

Умовно кухонний посуд можна поділити на три види: посуд для приготування, посуд для сервірування і зберігання їжі.

Интернет магазин товарiв для дому OnePrice ділиться порадами та рекомендаціями щодо вибору та купівлі кухонного посуду.

Посуд для приготування їжі

Такий посуд відрізняється залученням в ній стійких до температур і механічних впливів матеріалів. Посуд для приготування ділиться щодо способу обробки харчових продуктів.

Каструлі і сотейники

Якщо перший тип посуду призначений більше для смаження продуктів, то цей має честь готувати більш здорову їжу. У цьому посуді кухаря і господині переважно варять продукти. Каструлі ділять за матеріалом виготовлення на:

• Алюмінієві. Такі каструлі відмінно підійдуть для приготування вареників, макаронів, круп, варіння яєць і так далі. Алюміній володіє кращою теплопровідністю, але продукти можуть налипає на стінки такого посуду.

• Нержавіюча сталь - відрізняється високими показниками довговічності.

• Чавунний посуд. Блискуче пропускає і утримує тепло, тому з нею найкраще томити страви на повільному вогні.

• Керамічний посуд - робоча конячка на кухні, так як може використовуватися для приготування страв на вогні, в печі або мікрохвильовці. Посуд легко миється, не виділяє шкідливих речовин.

Форми для випікання

Форми зроблені з силікону, паперу, тефлону, кераміки. Кожна з цих форм має свої відмінності, але їх об'єднує один критерій - жаростійкість. Найбільш популярними і практичними на сьогоднішній день є силіконові форми для випікання. Їхні антипригарні і антистатичні властивості не мають собі рівних.

Посуд для зберігання

Виготовляється з різних матеріалів, основна прив'язка - до призначення посуду.

• Банки і ємності для зберігання. Універсальні контейнери зроблені, переважно, із пластику для зберігання сипучих круп, макаронних виробів. Банки комплектуються герметичною кришкою для збільшення терміну зберігання продуктів.

• Харчові контейнери. Використовують зазвичай для перенесення і зберігання вже готової їжі. Контейнери з харчового пластика не змінюють смак їжі і легко промиваються від жиру проточною водою. Зручно носити з собою на роботу.

Посуд для сервірування

Посуд для сервірування призначений для подачі основних страв, десертів, закусок на стіл. Виробляється переважно з кераміки, але є й дешевші аналоги, які можуть складатися з пластика, металу, силікону.

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