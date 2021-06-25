Російські найманці 14 разів відкривали вогонь на Донбасі

Протягом минулої доби, в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційниї військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Біля населеного пункту Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік Південного російсько-окупаційні війська двічі обстрілювали українських військових з мінометів 120-го калібру. В районі селища Шуми окупанти застосовували 120-мм міномети.

Поблизу Мар'їнки ворожі війська двічі відкривали вогонь зі 100-мм протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра". У напрямку Старогнатівки російські найманці здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Приазов’ї, неподалік Водяного, ворог обстрілював військових із автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу Невельського окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Новотошківського – з мінометів 82-го калібру.

Біля Красногорівки збройні формування РФ обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік селища Піски російські найманці двічі обстрілювали українських захисників з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

В результаті ворожого вогню один військовий отримав проникаючі осколкові поранення. Його доставлено до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості.

Станом на 7 годину ранку, 25 червня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. В районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог обстріляв військових із станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 23 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 22 порушення режиму припинення вогню.