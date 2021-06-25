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"​Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на святкові вихідні

Попереду на українців чекає три вихідних до Дня Коонституції.

"​Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на святкові вихідні
Фото: ucraine.info

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на довгі вихідні до Дня Конституції України, який припадає на понеділок, 28 червня.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Так, згідно з розкладом, додано такі поїзди:

Поїзд № 197/198 Київ - Ковель відправиться з Києва 26 червня о 06:36, а з Ковеля в цей же день об 11:27. Поїзд №207/208 Ужгород - Київ вирушить з Ужгорода 26 червня о 18:00. Зворотно зі столиці можна буде дістатися поїздом № 239/240 Київ - Ужгород. З Києва він вирушатиме 27 червня о 19:58.

Поїзд № 235/236 Київ - Ужгород вирушить з Києва 25 та 27 червня о 20:28, а з Ужгорода 26 та 28 червня о 18:15.Поїзд № 249/250 Київ - Чернівці вирушатиме з Києва 25 та 29 червня о 15:09. А з Чернівців (через Івано-Франківськ) - 24 та 28 червня о 19:15.

Поїзд № 767/768 Київ - Херсон виїжджатиме з Києва 25 червня о 13:25 та 27 червня об 14:15. Зворотно з Херсону - 27 та 28 червня о 05:26.

Поїзд № 223/224 Київ - Одеса вирушить з Києва 28 червня о 08:11. І зворотно в той же день відправиться о 10:51. Наступного дня, 29 червня, до Одеси також призначений додатковий поїзд № 203/204 Київ - Одеса.

Поїзд № 222/221 Одеса - Київ відправлятиметься з Одеси 25 червня о 01:53. З Києва він вирушить 29 червня о 09:50.

Поїзд № 124/123 Київ - Костянтинівка вирушатиме зі столиці 25 та 27 червня о 21:20, а зворотно з Костянтинівки - 26 та 28 червня о 17:40.

Нагадаємо, раніше УЗ також розширила залізничне сполучення з Донецькою областю - запустила регіональний поїзд Дніпро - Авдіївка.

Крім того, з 26 червня УЗ призначила денний поїзд Інтерсіті з Києва до Одеси.

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