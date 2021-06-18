Як самостійно перевірити товщину металочерепиці?

Мета перевірки реального параметра товщини металевої черепиці очевидна і полягає вона в отриманні достовірної інформації про якість виробу. Саме товщина стали, з якої виходить металочерепиця, - це одна з гарантій його міцності і надійності протягом усього терміну служби. Загальноприйнятий і рекомендований виробниками параметр - 0,5 мм, його досить, щоб дах довгі роки і навіть десятиліття могла демонструвати всю свою красу і функціональність. Звичайно, на додаток до нього повинні бути на хорошому рівні і захисні шари, які має сучасна металочерепиця.

Як вибирають параметри металочерепиці?

«С-Кровля» працює в сфері продажу металочерепиці більше 6 років, тому може назвати основні критерії вибору покупців.

1. По-перше, чим товще металочерепиця, тим кращим буде показник зносостійкості - лист буде не так схильний до деформації, глибокому пошкодження і подряпин, але і зможе витримувати різні експлуатаційні навантаження. Якщо купити продукцію, де лист буде менш 0,45 мм, потрібно буде постійно бути на чеку і перевіряти - чи не потрібна ремонт покрівлі. При цьому зовнішні впливи можуть викликати не тільки зміни у вигляді деформації, але і руйнівні процеси, що поширюються вглиб металу.

2. По-друге, обов'язково повинна бути документація на товар - нехай це технічні документи, але так можуть бути вказані всі необхідні для правильного вибору технічні характеристики, включаючи ті, які позначать міцність виробу.

3. По-третє, для кінцевого споживача вкрай важливими факторами вибору залишаються зовнішні дані. До їх переліку входить колір, форма, тип текстури поверхні. Візуальні відмінності виявити найлегше, а от з показниками, які неозброєним оком не можна перевірити, доводиться складніше.

Як дізнатися реальні параметри товщини?

Якщо ви хочете знати відповідність заявлених даних реальним:

· зверніть увагу на документи, які супроводжують товар - в них виробник вказує всі експлуатаційні дані, а в поєднанні з гарантійним листом сумнівів в достовірності наданої інформації виникати не повинно,

· подивіться на внутрішню сторону листів - металочерепиця хорошої якості і від перевірених заводів має спеціальне маркування металочерепиці, перелік таких товарів можете подивитися на https://skrovlya.kiev.ua/metalocherepitsya/

· використовуйте спеціальний інструментарій, що дозволяє перевірити найважливіший параметр вироби - він називається мікрометр, але є він у одиниць простих домовласників, а продавці не завжди надають можливість користуватися таким приладом своїм потенційним клієнтам.

З усіх цих способів перевірки найбільш доступними і простими є перші два, тому проявляйте пильність, щоб придбана металочерепиця не тільки відповідала зазначеним продавцем і відповідно виробником даними, але і виправдовувала очікування домовласника щодо якості її служби.