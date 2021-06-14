Ремонт і заправка картриджів в Києві

У світі сучасних технологій принтер стоїть майже в кожному будинку або офісі. Так чи інакше, виникає потреба в роздрукуванні того чи іншого матеріалу. Так, зараз важко уявити життя без принтера. Якщо хочете, щоб ваш помічник прослужив якомога довше, його потрібно вчасно обслуговувати. Наш сервісний центр з радістю допоможе вам усунути неполадки принтера дешево і без проблем.

Навіщо потрібна заправка лазерних картриджів

Всім відомо, що більшість іменних брендів і звичайні магазини електроніки отримують більший прибуток не з продажу товару, а з додаткових на нього послуг. Найчастіше вартість нового картриджа коштує від 50% вартості самого принтера. Погодьтеся, не сильно вигідно. Але вихід в цій ситуації є - перезаправка картриджа. Це до 10 разів дешевше, ніж покупка нового комплектуючого. У нашому сервісі працюють справжні професіонали, які зможуть перезаправити практично будь-яку модель.

Причини відмови роботи принтера

Коли принтер відмовляється друкувати, однією з найчастіших проблем є нестача тонера (фарби) в картриджі. Вийти з такої ситуації дуже просто, ви можете:

● сходити в магазин і придбати новий картридж;

● купити б / у картридж, який повний або був після відновлення;

● зарядити вже наявний картридж тонером.

Як показує практика і факти, краще і бюджетне рішення - це знову зарядити картридж фарбами.

Послуги нашого сервісу

Якщо вас цікавить заправка картриджів Київ і передмістях, то ви завжди можете сміливо звертатися до нас. Ми пропонуємо широкий спектр послуг:

● заправка картриджів;

● ремонт принтерів;

● заміна деталей апарату;

● перепрошивка або заміна чіпів;

● продаж картриджів;

● покупка б / у картриджів.

У вас немає можливості приїхати в нашу майстерню? Не біда! У нас є послуга «виїзд майстра додому або офіс». Ми працюємо без перерв на обід, свята або вихідні. Звернувшись до нас, ви не пошкодуєте!