У Маріуполі сьогодні, 13 червня, пройшов військовий парад, присвячений до сьомої річниці визволення міста від російських найманців. У ньому взяли участь підрозділи Нацгвардії, Держприкордонслужби, Збройних сил України та інших силових структур, а також курсанти та ветерани.

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії.

"Сім років тому відбулася одна з найбільш значних і важливих перемог українських військових над проросійськими збройними формуваннями. Саме 13 червня 2014 року близько 05:00 захисники України, бійці підрозділів МВС та Національної гвардії України, розпочали операцію зі звільнення півмільйонного міста на узбережжі Азовського моря - Маріуполь", - йдеться у повідомленні.

Фото: ngu.gov.ua

Сьогодні центральною площею міста маршем пройшли колони підрозділів Нацгвардії, ЗСУ, Нацполіції, Держприкордонслужби та інші представники силових органів, а також курсанти і ветерани.

Фото: ngu.gov.ua

У заходах взяли участь командувач Нацгвардією генерал-полковник Микола Балан, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони генерал-полковник Михайло Коваль, представники відомств системи МВС, журналісти і жителі Маріуполя.

Після маршу на Театральній площі відбулося урочисте нагородження захисників.

Фото: ngu.gov.ua

"Сьогодні ми вшановуємо річницю, що стала визначною не тільки для Маріуполя, а й для всієї України", - сказав Балан.

Він окремо звернувся до бійців полку "Азов", подякувавши їм за службу: "Пам'ятайте, що це ваше рідне місто і будь - який житель цього міста і регіону - це наш побратим, до якого треба ставитися як до своєї рідної дитини або як до своїх батьків".

Нагадаємо, 7 років тому українські війська вибили російських окупантів з Маріуполя і підняли над містом синьо-жовтий прапор.