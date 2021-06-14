Голова ОБСЄ вдруге з початку року приїхала на Донбас

Лінде ознайомиться з ситуацією в зоні ООС і проведе переговори з Кулебою.

Фото: twitter.com/AnnLinde

Діюча голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде вдруге з початку року приїхала в Україну.

Про це повідомив заступник українського міністра закордонних справ Василь Боднар.

"З Маріуполя починається візит діючої голови ОБСЄ, керівника МЗС Швеції Анн Лінде до України. Працюємо разом з нашим послом в Швеції Андрієм Плахотнюком", - написав він у соцмережах.

На думку МЗС України, другий візит Лінде в Україну є підтвердженням пріоритетної уваги Швеції до питання припинення збройної агресії Російської Федерації.

Вона разом керівництвом МЗС України поїде в зону проведення Операції об’єднаних сил, де особисто ознайомиться із діяльністю СММ ОБСЄ в Україні, наслідками збройної агресії РФ та особливостями пересування морських суден у Чорному та Азовському морях.

Пізніше Лінде проведе переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, за підсумками якої вони дадуть спільну пресконференцію.

Також заплановано зустріч голови ОБСЄ з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що перший раз Лінде приїжджала в Україну в січні 2021 року.

У березні 2020 року вона їздила на Донбас як міністр закордонних справ Швеції.