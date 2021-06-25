Кличко та Волкер взяли участь у презентації американського університету, який працюватиме у Києві

Очікується, що після реставрації історичної будівлі вже наступного навчального року університет прийме перших студентів.

Пресслужба Віталія Кличка

Незабаром у Києві з’явиться університет світового рівня – "Амерікан Юніверсіті Київ" (АЮК) у партнерстві з Університетом штату Арізона (ASU). Про це повідомив представник партії УДАР Віталія Кличка Дмитро Білоцерковець на своїй сторінці у Facebook.

"Наші діти, які хочуть здобути західну освіту, але не завжди мають можливість поїхати за кордон, скоро отримають таку можливість у Києві. Незабаром у місті з’явиться університет світового рівня – «Амерікан Юніверсіті Київ» (АЮК) у партнерстві з державним Університетом штату Арізона (ASU), який займає перше місце з інновацій серед університетів США. Новий ВНЗ розташовуватиметься у будівлі річкового вокзалу на Поштовій площі", – зазначив Дмитро Білоцерковець.

Фото: Пресслужба Віталія Кличка

На презентації нового вишу виступив мер Києва Віталій Кличко, який наголосив, що місто повністю підтримуватиме цей проєкт.

Фото: Пресслужба Віталія Кличка

Фото: Пресслужба Віталія Кличка План університету

"Освіта – це ключ до життя. Багато хлопців і дівчат мріють отримати американську освіту. Від сьогодні вони мають можливість не їхати до США по освіту, а отримати її тут, в Україні. Це прекрасна ідея, чудовий проєкт, який має повну підтримку київської влади», – Дмитро Білоцерковець цитує Віталія Кличка.

Як зазначив Білоцерковець, до проєкту залучена низка інвесторів – як з американської, так і української сторони.

Американських інвесторів представляє Курт Волкер, який також взяв участь у презентації. Очікується, що після реставрації історичної будівлі вже наступного навчального року університет прийме перших студентів.