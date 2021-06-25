Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Джонсон: британський есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму
Джонсон: британський есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
Двоє київських поліцейських супроводжували кілерів балканського наркобарона на прохання екснардепа Дейдея, – "Слідство.інфо"
Двоє київських поліцейських супроводжували кілерів балканського наркобарона на прохання екснардепа Дейдея, – "Слідство.інфо"
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
LB.ua розпочинає програму з фандрайзингу
LB.ua розпочинає програму з фандрайзингу
Зеленський заявив, що дзвонив Лукашенку щодо "вагнерівців"
Зеленський заявив, що дзвонив Лукашенку щодо "вагнерівців"
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Кличко та Волкер взяли участь у презентації американського університету, який працюватиме у Києві

Очікується, що після реставрації історичної будівлі вже наступного навчального року університет прийме перших студентів.

Пресслужба Віталія Кличка
Пресслужба Віталія Кличка
Незабаром у Києві з’явиться університет світового рівня – "Амерікан Юніверсіті Київ" (АЮК) у партнерстві з Університетом штату Арізона (ASU). Про це повідомив представник партії УДАР Віталія Кличка Дмитро Білоцерковець на своїй сторінці у Facebook.

"Наші діти, які хочуть здобути західну освіту, але не завжди мають можливість поїхати за кордон, скоро отримають таку можливість у Києві. Незабаром у місті з’явиться університет світового рівня – «Амерікан Юніверсіті Київ» (АЮК) у партнерстві з державним Університетом штату Арізона (ASU), який займає перше місце з інновацій серед університетів США. Новий ВНЗ розташовуватиметься у будівлі річкового вокзалу на Поштовій площі", – зазначив Дмитро Білоцерковець.

Фото: Пресслужба Віталія Кличка

На презентації нового вишу виступив мер Києва Віталій Кличко, який наголосив, що місто повністю підтримуватиме цей проєкт. 

Фото: Пресслужба Віталія Кличка
План університету
Фото: Пресслужба Віталія Кличка
План університету

"Освіта – це ключ до життя. Багато хлопців і дівчат мріють отримати американську освіту. Від сьогодні вони мають можливість не їхати до США по освіту, а отримати її тут, в Україні. Це прекрасна ідея, чудовий проєкт, який має повну підтримку київської влади», – Дмитро Білоцерковець цитує Віталія Кличка.

Як зазначив Білоцерковець, до проєкту залучена низка інвесторів – як з американської, так і української сторони. 

Американських інвесторів представляє Курт Волкер, який також взяв участь у презентації. Очікується, що після реставрації історичної будівлі вже наступного навчального року університет прийме перших студентів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також