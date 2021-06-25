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Негода дісталась Рівного, очевидці повідомляють про падіння дерев на автомобілі

Рятувальники закликають мешканців не виходити без потреби з дому та не виїжджати транспортом доти доки не вщухне негода. 

Негода дісталась Рівного, очевидці повідомляють про падіння дерев на автомобілі
Наслідки негоди у Рівному
Фото: Суспільне

На Рівненщини вирує негода - з 19 години на території області фіксується сильний поривчастий вітер, грози та дощ.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Рівненській області.

“На спецлінію "101" від громадян надходять повідомлення про падіння дерев на автомобілі.

Рятувальники Рівненщини закликають мешканців не виходити без потреби з дому та не виїжджати транспортом доти доки не вщухне негода. Підрозділи обласного гарнізону ДСНС реагують на всі повідомлення громадян та виїжджають на всі екстрені виклики”, - йдеться у повідомленні.

У мережі очевидці публікують наслідки негоди, зокрема, поламані дерева.Так, у центрі Рівного дерево впало на дорогу.

У місті також також спостерігаються проблеми з лініями електромереж. Окремі вулиці через негоду підтоплені.

На деяких ділянках траси Київ-Чоп рух авто ускладнено через повалені дерева та гілки.

Нагадаємо, раніе сьогодні Львовом пройшла потужна буря. Негода повалила дерева, затопила вулиці. Також потрощило і автомобілі, що були припарковані під деревами.

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