Негода дісталась Рівного, очевидці повідомляють про падіння дерев на автомобілі

Рятувальники закликають мешканців не виходити без потреби з дому та не виїжджати транспортом доти доки не вщухне негода.

На Рівненщини вирує негода - з 19 години на території області фіксується сильний поривчастий вітер, грози та дощ.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Рівненській області.

“На спецлінію "101" від громадян надходять повідомлення про падіння дерев на автомобілі.

Рятувальники Рівненщини закликають мешканців не виходити без потреби з дому та не виїжджати транспортом доти доки не вщухне негода. Підрозділи обласного гарнізону ДСНС реагують на всі повідомлення громадян та виїжджають на всі екстрені виклики”, - йдеться у повідомленні.

У мережі очевидці публікують наслідки негоди, зокрема, поламані дерева.Так, у центрі Рівного дерево впало на дорогу.

У місті також також спостерігаються проблеми з лініями електромереж. Окремі вулиці через негоду підтоплені.

На деяких ділянках траси Київ-Чоп рух авто ускладнено через повалені дерева та гілки.

Нагадаємо, раніе сьогодні Львовом пройшла потужна буря. Негода повалила дерева, затопила вулиці. Також потрощило і автомобілі, що були припарковані під деревами.