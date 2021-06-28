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Порошенко застеріг владу від порушення Основного закону: "Конституція - це не шведський стіл"

"Конституція тим і цінна, що вона працює тільки як цілісний законодавчий базовий державницький організм, фундамент державності України". 

Порошенко застеріг владу від порушення Основного закону: "Конституція - це не шведський стіл"
Петро Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

П'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко застеріг владу від порушення Основного закону.

Він заявив, що Конституція – це не "шведський стіл", вона працює як цілісний законодавчий організм, зазначили в пресслужбі "ЄС".

"І жодні "вищі інтереси" не можуть бути виправданням для її порушення", - заявив Порошенко журналістам після урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці ухвалення української Конституції. 

"Ювілей Конституції – це для народу, а для влади це означає тільки одне – час звітувати", – процитував Порошенко доктора наук, одного із співавторів Конституції України Володимира Буткевича. 

На думку Порошенка, санкції РНБО замінюють правоохоронні органи і парламент, що є "руйнацією української державності, а не просто узурпація влади". 

"Бо в 107-й статті Конституції абсолютно чітко написано, що Рада національної безпеки і оборони України є консультативним, контрольним і координаційним органом. Вона по Конституції не може видавати нічого того, що на сьогоднішній день намагається робити Зеленський, і тим більше не можна цього застосовувати до українських громадян", – наголосив Порошенко. 

Він також жорстко розкритикував нові ініціативи від монобільшості: "юридичні новації, коли рішення РНБО не мають право оскаржуватися громадянами України через суд – яке більше безглуздя можна було взагалі придумати, демонструючи некомпетентність і прагнення узурпувати владу?". 

"Конституція – це не «шведський стіл», де ти можеш підійти, другу чи третю статтю вибрати, а 106-у, де обмежені права президента, не читати. Конституція тим і цінна, що вона працює тільки як цілісний законодавчий базовий державницький організм, фундамент державності України. Цінність Конституції полягає в тому, що там мають одночасно працювати всі статті. Включно з тими, що були запроваджені під час моєї каденції, і найосновніше – що всі органи державної влади мають докладати всіх зусиль для руху нашої країни, інтеграції в Європейський Союз і Північноатлантичний Альянс", – резюмував він.  

Нагадаємо, що в Раді відбулося урочисте засідання з нагоди 25 річниці ухвалення Конституції України. 

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