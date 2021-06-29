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На будівництві мосту у Кременчуці завершують геологічні вишукування

Підрядник визначає тип ґрунту і одночасно облаштовує виробничі майданчики.

На будівництві мосту у Кременчуці завершують геологічні вишукування

На майданчику будівництва нового мосту через Дніпро у Кременчуці майже завершено геологічні вишукування на воді, повідомляє Facebook-сторінка Укравтодору.

Підрядник під час вишукувань визначає тип ґрунту, щоб запроєктувати необхідну глибину залягання паль та фундаменту майбутніх опор. Одночасно він облаштовує виробничі майданчики.

Наступним етапом робіт буде випробування паль. Саме це дозволить перевірити несучу здатність паль та опір майбутнього мосту.

Міст через Дніпро є одним з мегапроєктів Національної програми відновлення мостів, що входить до програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Він будуватиметься паралельно старому Крюківському мосту через Дніпро. Це буде вантова переправа довжиною близько 3 км, чотирма смугами руху та одразу двома пілонами висотою близько 100 метрів. 

На правому березі Дніпра міст сполучатиметься з автошляхом Н-08 Дніпро — Маріуполь. Для цього поблизу Літературного провулку збудують транспортну розв’язку. А на лівому березі міст з'єднають із нинішньою мережею вулиць міста, зокрема Великою Набережною. Там буде побудовано розв’язки на різних рівнях.

Як зазначив нещодавно заступник голови Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко, плани на цей рік містять відновлення та будівництво 245 штучних споруд на дорогах країни.

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