​Франція очікує четверту хвилю COVID-19 через два-три місяці

Епідеміологи сподіваються, що вона буде помірнішою за попередні.

Франція очікує четверту хвилю коронавірусної хвороби у зв'язку з поширенням варіанту дельта ("індійського"), але припускає, що вона буде слабшою за попередні.

Про це пише Reuters з посиланням на главу наукової ради при уряді Франції Жан-Франсуа Дельфрессі та французького епідеміолога Арно Фонтане.

"Я думаю, що у нас буде четверта хвиля, але вона буде набагато помірнішою, ніж попередні три хвилі, оскільки рівень щеплень відрізняється від того, що було раніше", - сказав Дельфрассі у середу, 30 червня, в ефірі радіо France Info.

Фонтане, який також консультує французький уряд з наукових питань, у свою чергу в ефірі BFM TV сказав, що очікує зростання кількості захворювань на COVID-19 у вересні чи жовтні.

За словами міністра охорони здоров'я Франції Олів'є Верана, на більш заразний варіант коронавірусу дельта у країні вже припадає близько 20% випадків захворювання.

Нагадаємо, що на минулому тижні варіант дельта вперше зафіксували й в Україні.

Цей варіант коронавірусу агресивніший за бета ("південно-африканський") чи альфа ("британський") та виражається надважкою клінічною картиною з ураженням не тільки органів дихання, а й шлунково-кишкового тракту та нирок. Він в 1,6 рази заразніший, ніж варіант альфа ("британський"), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується у 1,45 раза.

За оцінками ВООЗ, варіант дельта виявили більше ніж у 90 країнах, і він поступово стає домінантним у світі.