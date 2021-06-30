Посли ЄС погодили продовження економічних санкцій проти Росії через окупацію Криму

Рішення має бути ухвалене на зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу 12 липня.

Посли ЄС погодили продовження економічних санкцій проти Росії через окупацію українського Криму.

Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС дали "зелене світло" для економічних санкцій проти Росії, як і очікувалося", - написав він у твіттері.

За словами журналіста, рішення має бути ухвалене на зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу 12 липня.

25 червня лідери країн ЄС погодилися продовжити ще на пів року санкції проти Росії через Крим. Це підтвердив голова Європейської ради Шарль Мішель.

Європейський союз після окупації Криму в 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Відтоді їх постійно продовжували.