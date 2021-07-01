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У Москві поліцейський напав на журналіста, котрий знімав застосування сили до затриманого

Інший правоохоронець запропонував йому зняти тату разом зі шкірою. 

У Москві поліцейський напав на журналіста "Медіазони", який знімав, як силовик затиснув голову затриманого між ніг. За словами потерпілого кореспондента Микити Сологуба, він зробив фото і підійшов до правоохоронця, а той схопив його за палець і почав вимагати видалити світлини і погрожував зламати йому руку, пише "Медіазона".

Інший поліцейський запитав, чому в журналіста замотана рука. Сологуб відповів, що це через нове татуювання, на що правоохоронець запропонував "зрізати його зі шкірою". 

Після того, як журналіст видалив фото і відео, його відпустили. Сологуб додав, що причини жорсткого затримання чоловіка поліцією невідомі, але правоохоронець згадував ніж. 

Нагадаємо, що вчора у Росії правоохоронці прийшли з обшуками до журналістів видання "Проект", яке спеціалізується на розслідуваннях. Слідчі дії відбулися в день, на який було анонсовано публікацію матеріалу про главу МВС Володимира Колокольцева.

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