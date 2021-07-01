Американці зможуть обирати стать у паспортах

У Державному департаменті США пропонують змінити процедуру оформлення паспортів США та документів, які засвідчують, що дитина народжена за межами США набуває громадянства країни.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на заяву Держдепу.

"Державний департамент почав процедуру введення відмітки про стать для небінарних, інтерсекс, та гендерно неконформних осіб, які подаються на отримання паспорту або CRBA. Ми аналізуємо найкращий підхід до досягнення цієї мети" - йдеться у заяві.

Зазначається, що першим кроком для забезпечення справедливого ставлення до громадян США, які належать до ЛГБТКІ+ стане дозвіл особам, які подаються на отримання паспорта чи CRBA самостійно обирати у графі статі "чоловічу", чи "жіночу".

При цьому Держдеп не буде вимагати медичної сертифікації, якщо вибір у графі "стать" не збігається із вибором у їх документах щодо громадянства, чи посвідченні особи.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден закликав Конгрес прийняти закон про рівноправність сексуальних меншин. У лютому 2020 Міністерство житлового будівництва США оголосило, що вперше хоче законодавчо захистити ЛГБТ від дискримінації на ринку житла. Крім того, американське Міністерство оборони дозволило трансгендерам служити в армії.