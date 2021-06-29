Росія зупиняє експортні газопроводи на профілактику, але не бронює додаткові потужності в Україні.

Спотова ціна газу в Європі перевищила 400 доларів за тисячу кубометрів.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", ціна виросла після того, як "Газпром" не став бронювати додаткові українські газотранспортні потужності на липень, коли зупиняться на ремонт головні експортні газопроводи РФ.

Ф'ючерс на липень на біржі ICE Futures в понеділок закрився на позначці 398 доларів. У вівторок торги відкрилися на рівні 401 долару, а потім піднялися до рівня 411 доларів.

"Газпром" має довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м на рік, або 109 млн куб. м на добу; ще 15 млн куб. м твердих потужностей російська компанія забронювала додатково на аукціоні 21 червня.

У червні "Газпром" прокачує через Україну в середньому по 124 млн куб. м на добу, повністю вибираючи заброньований обсяг.

29 червня компанія "Оператор ГТС України" виставила на аукціон додаткові транзитні потужності на липень - 63,7 млн кубометрів на добу. Вони виявилися повністю невитребуваними, попри те що на липень призначені планові ремонти на головних експортних магістралях "Газпрому". "Північний потік" (170 млн куб. м на добу) встане на щорічну профілактику з 13 по 23 липня, "Ямал-Європа" (близько 100 млн куб. м на добу) - з 6 по 10 липня.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко говорив, що зростання цін на газ у Європі є наслідком спланованих дій Росії. Таким чином вона хоче примусити Євросоюз до реалізації газопроводу "Північний потік - 2".

Слідом за європейськими ростуть ціни на газ і в Україні. За даними "Нафтогазу", роздрібна вартість газу в липні становитиме більше 13 гривень за кубометр.