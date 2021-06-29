Сім’я Тищенка отримує сотні мільйонів бюджетних коштів, - Bihus.info (оновлено)
Сім’я Тищенка отримує сотні мільйонів бюджетних коштів, - Bihus.info (оновлено)
Рада завтра проведе позачергове засідання за ініціативою Зеленського (оновлено)
Рада завтра проведе позачергове засідання за ініціативою Зеленського (оновлено)
«Азербайджанский сценарий» для Украины
«Азербайджанский сценарий» для Украины
Маркетинг-директор стартапу Fozzy Group Баранський підтримав виступ Басти і висміяв "європейські цінності" України
Маркетинг-директор стартапу Fozzy Group Баранський підтримав виступ Басти і висміяв "європейські цінності" України
Кандидати у канцлери Німеччини не бачать Україну в ЄС і НАТО
Кандидати у канцлери Німеччини не бачать Україну в ЄС і НАТО
Коли Італія відкриється для українських туристів
Коли Італія відкриється для українських туристів
На нардепа зі "Слуги народу" в Одесі склали адмінпостанову за керування у стані наркотичного сп'яніння
На нардепа зі "Слуги народу" в Одесі склали адмінпостанову за керування у стані наркотичного сп'яніння
У Лондоні на станції метро Elephant&Castle сплахнула масштабна пожежа (оновлено)
У Лондоні на станції метро Elephant&Castle сплахнула масштабна пожежа (оновлено)
Чехія виставила Росії рахунок за вибухи на арсеналі у 2014 році
Чехія виставила Росії рахунок за вибухи на арсеналі у 2014 році
ГоловнаЕкономікаДержава

ЄБРР покращив прогноз зростання ВВП України у 2021 році з 3% до 3,5%

Основною загрозою для економіки є повільна вакцинація і зволікання з реформами.

Європейський банк реконструкції і розвитку покращив прогноз зростання ВВП України у 2021 році до 3,5%. Раніше банк прогнозував Україні 3%-ий ріст економіки.

Про це повідомила пресслужба ЄБРР з посиланням на свіжий звіт про регіональні економічні перспективи.

Згідно з очікуваннями експертів банку, ВВП України зростатиме на 3,5% щорічно у 2021 та 2022 роках.

"Хоча у першому кварталі 2021 року в економіці відбулося падіння на 2,2% порівняно з минулим роком через продовження локдауну, є ознаки поступового повернення до зростання у другому кварталі завдяки підвищенню цін на товарно-сировинну продукцію", - прокоментував покращення прогнозу провідний регіональний економіст ЄБРР Дімітар Богов.

Основні ризики для реалізації цього прогнозу пов’язуються з повільним темпом реформ і вакцинації.

Нагадаємо, що уряд України раніше прогнозував ріст ВВП на 4,6%, але у травні погіршив його до 4,1%.

У квітні свій прогноз переглянули також в Національному банку. НБУ заявив, що економіка України відновлюється, але повільніше, ніж очікувалося, зокрема через посилення карантинних обмежень. З огляду на втрати від пандемії Нацбанк погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%.

МВФ прогнозує Україні ріст ВВП на рівні 4,0%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також