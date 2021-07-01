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Нардепи скасували вільну економічну зону "Крим"

За документ №5502-Д в цілому проголосували 328 народних депутатів. 

Нардепи скасували вільну економічну зону "Крим"
Фото: nus.org.ua

Верховна Рада ухвалила скасування вільної економічної зони "Крим", введеної законом у серпні 2014 року. Закон мав діяти десять років і передбачав особливий режим міграції фізосіб та дії валютного і платіжного режимів на тимчасово окупованій території.

За документ №5502-Д в цілому проголосували 328 народних депутатів. 

У пояснювальній записці до законопроєкту щодо скасування ВЕЗ зазначено, що "зважаючи на обставини, які діяли у 2014 році, законом, по-суті, запроваджено пільгові умови для продовження ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території. Разом з цим, законом врегульовано реалізацію прав громадян України, які залишилися проживати на тимчасово окупованій території, зокрема, введено додаткові обмеження (зокрема, митні), у податковому законодавстві таких громадян було прирівняно до нерезидентів".

Ці обмеження призвели до дискримінації громадян України, які залишилися проживати на тимчасово окупованій території чи мають там зареєстроване місце проживання. Зокрема, “статус нерезидентів” призвів до обмежень доступу до банківських послуг на підконтрольній уряду України території. 

Також законопроєкт пропонує унормувати порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, закріпити право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території та забезпечити реалізацію права на спадкування для таких осіб.

Очікується, що скасування ВЕЗ сприятиме усуненню обставин, які сприяють продовженню ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території, а також забезпечить усунення дискримінаційних положень законодавства. 

Нагадаємо, у лютому цього року віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю LB.ua заявляв, що вільну економічну зону "Крим" варто скасувати через відсутність ефективності. 

Президент країни-окупанта Володимир Путін підписав закон про вільну економічну зону в Криму в листопаді 2014 року, тобто через декілька місяців після створення ВЕЗ в Україні. 

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