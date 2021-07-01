Рада ратифікувала чотири інвестиційні угоди між Україною та Францією на 1 млрд 300 млн євро

Проєкти передбачають придбання 130 електровозів компанії Alstom, спецтехніки для ДСНС і покращення водопостачання на Луганщині та в Києві.

Верховна Рада ратифікувала угоди між урядами України та Франції на загальну суму 1 мільярд 300 мільйонів євро.

Співголова змішаної українсько-французької міжурядової комісії, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подякував народним депутатам, які активно залучалися до проведення перемовин з французькою стороною, "особливо у відстоюванні українських інтересів у частині локалізації на території України", повідомляє пресцентр МВС.

Чотири інвестиційні угоди передбачають:

оновлення парку вантажних електричних локомотивів АТ "Укрзалізниця". Очікується постачання 130 електровозів компанії Alstom: 80 двосистемних, 50 – односистемних машин. Вартість проєкту - 882,5 млн євро. Очікується створення до 7 тисяч нових робочих місць.

посилення захисту населення України від надзвичайних ситуацій, а саме спільне виробництво 370 одиниць пожежних машин-підйомників для роботи рятувальників на висоті, яких критично не вистачає. Вартість реалізації угоди становитиме 300 млн євро.

проєкт з покращення водопостачання в Луганській області, шляхом побудови нових станцій та мереж питної води. Понад 1 млн споживачів будуть забезпечені якісною водою. Вартість - 70 млн євро.

проєкт з будівництва ефективної системи водозабезпечення у Києві. Очікується покращення якості питної води в столиці для понад 25% місцевих жителів. Вартість угоди - 70 млн євро.

Варто зазначити, всі проєкти передбачають обов’язкову локалізацію виробництва в Україні на вітчизняних підприємствах на рівні від 30%. Це дасть додаткові робочі місця та додаткові податки до бюджету держави. Усі проєкти фінансуються за рахунок кредитних коштів Держказначейства Франції та французьких банків під низький відсоток.

Нагадаємо, за такою ж фінансовою моделлю вже реалізуються два масштабні україно-французькі проєкти, а саме контракт з суднобудівною компанією OCEA та авіабудівною корпорацією Airbus Helicopters.