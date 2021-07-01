Рада збирається виділити 1 млрд грн на "велику реставрацію" пам'яток комунальної форми власності

Верховна Рада на пленарному засіданні у четвер ухвалила в першому читанні законопроєкт №5551-2, який дозволяє фінансувати з державного бюджету реставрацію пам’яток національного значення комунальної форми власності.

За нього проголосували 322 народних депутати.

Чинне законодавство не дозволяє фінансувати з державного бюджету об’єкти та пам’ятки культурної спадщини, що знаходяться у комунальній власності. А серед тих, хто подав заявки на президентську програму "Велика реставрація", багато було саме таких.

Тому депутати збираються прописати в законі про державний бюджет нову субвенцію місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності.

Сума субвенції становитиме 1 млрд гривень.

Гроші заберуть з програми "Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення".

Нагадаємо, що в лютому 2021 року президент Володимир Зеленський пообіцяв, що за три наступних роки в Україні буде реставровано 150 замків, музеїв, театрів та інших об'єктів історичної і культурної спадщини.

У травні 2021 року став відомий перелік цих пам'яток. Їх виявилося не 150, а тільки 109.

Частина об'єктів не потрапила у список через те, що вони знаходяться в комунальній власності. МКІП пообіцяв розробити зміни до законодавства, що дасть можливість об'єктам комунальної форми власності взяти участь у другому відборі.

Оголошення про початок другого відбору буде опубліковано на сайті МКІП пізніше.