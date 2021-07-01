"Слуги народу" Третьякова, Клочко та Корнієнко - найвпливовіші нардепи у Раді, - рух "Чесно"

Найчастіше співпрацювали між собою нардепи медичного комітету і комітету з питань місцевого самоврядування.

Найвпливовішими нардепами серед ініціаторів законів стали голова комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, голова комітету державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, а також голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Про це повідомляє рух "Чесно".

Третякова, Клочко і Корнієнко набрали найбільші міри центральності — за рівнем (сумарною кількістю зв'язків), посередництвом або розташуванням на шляхах, центральною близькістю та популярністю, або центральністю за ейгенвектором.

"З переліченим тріо народних депутатів найкраще співпрацювати, якщо йдеться про протягування законопроєктів. У них найбільше контактів і впливу серед усіх народних депутатів", - зазначається у повідомленні.

Фото: cdn.chesno.org

Найчастіше співпрацювали між собою нардепи медичного комітету і комітету з питань місцевого самоврядування — вони мають 21 спільно поданий закон. Серед представників медкомітету найтісніші зв'язки мають "слуги" Оксана Дмитрієва, Михайло Радуцький і Максим Перебийніс, Вікторія Вагнєр і Лада Булах (20 зв'язків).

21 поданий разом закон мають нардепи комітету з питань місцевого управління Віталій Безгін і Олена Шуляк.

Станом на кінець червня рекордсменами серед ініціаторів законопроєктів залишається подружжя народних депутатів "Опозиційної платформи — За життя" Наталія Королевська і Юрій Солод, які подали 263 і 240 законопроєктів відповідно, переважно разом. Втім, якщо у Королевської є близько 2% прийнятих законів (п’ять), то жоден законопроєкт Солода законом ще не став.

Фото: chesno.org

В абсолютних числах найбільша кількість законів у нардепа "Слуги народу" і голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева - 47 із 194, прохідність 22%. Гетманцев також має найбільше законів, де він є єдиним ініціатором (дев’ять).

У відсотковому відношенні найбільшу прохідність законів має позафракційний Олесь Довгий, член медичного комітету, чиї 12 проєктів законів із 26, або 46%, стали чинними. Майже 46% прохідності законопроєктів має Оксана Дмитрієва, 42% - мажоритарниця з Херсонщини Вікторія Вагнєр (обидві - представниці “Слуги народу” та медичного комітету).

Станом на кінець червня 2021 року 420 чинних народних депутатів подали 3179 законопроєктів, з яких актами стали 296, тобто прохідність депутатських законопроєктів складає лише 9%. Трохи вищий показник прохідності ініціатив Кабінету міністрів: із 437 проєктів законів стали чинними 75, або ~17%. Президент подав усього 144 проєкти законів, з яких стали чинними 83, або 58%.

Нагадаємо, Комітет виборців України проаналізував законодавчі напрацювання народних депутатів монобільшості. За даними КВУ, "Слуги народу" реєструють десятки законопроєктів, які не мають відношення ані до їх освіти, ані до попередньої професійної діяльності.

Раніше Комітет виборців також назвав ТОП 10 найпродуктивніших парламентарів. Так, наразі 31 народний депутат досі не став автором жодного прийнятого закону. Відповідно до даних моніторингу, серед ТОП-10 найпродуктивніших парламентарів - виключно члени фракції "Слуга Народу".