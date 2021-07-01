Арахамія: "слуг народу", які не підтримають закон про олігархів, можуть виключити з фракції

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що депутатів, які не підтримають закон про олігархів, можуть вигнати з монобільшості.

Про це він сказав журналістам перед початком пленарного засідання Верховної Ради в четвер, 1 липня.

"Такий сценарій можливий. Кожен кейс буде окремо розібрано дуже ретельно. Я не погрожую нікому, це ж мої колеги. Думаю, кожна людина сьогодні пам'ятатиме, яким чином вона заходила в цю будівлю, завдяки кому і що вони обіцяли людям", - сказав він журналістам, відповідаючи на питання, чи можливе виключення депутатів з фракції за голосування всупереч позиції "Слуги народу".

Він вважає, що голосування проти цього закону означатиме, що за депутатом може стояти якийсь олігарх.

"Якщо народний депутат не буде тримати обіцянку, що він за деолігархізацію, ми тоді будемо вивчати, де олігархи позаду можуть бути, і будемо працювати з олігархами", - сказав Арахамія.

Водночас він виразив упевненість, що закон буде прийнято.

"Я впевнений, що підтримаємо. У мене відчуття, що буде більше 240 голосів. Думаю, багато людей передумають не голосувати, тому що голосування в четвер, а завтра п'ятниця", - сказав Арахамія, очевидно натякаючи на засідання Ради національної безпеки й оборони.

Нагадаємо, що для ухвалення закону про олігархів Верховна Рада в четвер збереться на позачергове засідання.