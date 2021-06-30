МВФ змінив представника в Україні

Міжнародний Валютний Фонд змінив постійного представника в Україні. Замість Йости Люнгмана на цю посаду призначено Ваграма Степаняна.

Про це йдеться в заяві постійного представництва МВФ в Україні.

Степанян приступив до виконання своїх службових обов’язків 28 червня.

Ваграм Степанян є громадянином Вірменії, працює в МВФ з 2008 року. До призначення постійним представником Фонду в Україні він був головним економістом МВФ в ОАЕ.

"Пан Степанян працював над грошово-кредитними, фіскальними і структурними реформами в Албанії, Чорногорії, Угорщині, Румунії, Омані та багатьох інших країнах. До приходу в МВФ Степанян працював у Світовому банку", - повідомляється на сайті Фонду.

Йоста Люнгман повертається до штаб-квартири МВФ після чотирьох років перебування на посаді постійного представника Фонду в Україні.

У МВФ зазначають, що зміна постійних представників є усталеною практикою ротації персоналу Фонду.

Нагадаємо, що перший і поки що єдиний транш за кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року. Загальна сума 18-місячної програми - 5 млрд доларів.

На початку травня 2021 року представник МВФ Джері Райс заявив, що фонд очікує більшого прогресу від України для надання траншу.

Незважаючи на це, президент Володимир Зеленський розраховує, що Україна отримає другий транш кредитної програми Міжнародного валютного фонду восени 2021 року.