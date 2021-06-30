Путін звинуватив Зеленського у передачі України під зовнішнє управління

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не бачить доцільності у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але не відмовляється від неї.

Про це він сказав під час прямої лінії 30 червня.

"Для чого зустрічатися з Зеленським, якщо він віддав свою країну під повне зовнішнє управління. Ключові питання життєдіяльності України вирішуються не в Києві, а у Вашингтоні, частково - в Берліні і Парижі. Ну і про що говорити? Тим не менше я не відмовляюся від зустрічей такого роду, потрібно тільки зрозуміти, про що говорити", - сказав Путін.

Нагадаємо, що 14 червня Зеленський в інтерв'ю західним ЗМІ назвав зустріч з Путіним "неминучою".

20 квітня український президент запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці Донбасу. Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати в Москву в будь-який час. Зеленський назвав цю умову неприпустимою. За його словами, він хоче зустрітися саме з Путіним, а не з терористами.

Згодом ЗМІ повідомляли, що місцем зустрічі Зеленського та Путіна може стати Єрусалим.

Наприкінці травня в Кремлі заявили, що контакти з підготовки зустрічі президентів РФ та України тривають, але термінів такої зустрічі поки що не визначено.

Востаннє Зеленський зустрічався з російським президентом у 2019 році на саміті країн "нормандської четвірки"..