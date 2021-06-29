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Двох фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з Криму в Росію

Адвокат підтвердила незаконне вивезення підсудних з території Криму.

Двох фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з Криму в Росію
Фото: crimean-solidarity.org

Кримські татари Алім Суф'янов і Сейран Хайредінов, учасники у справі так званої "четвертої Бахчисарайської групи" Хізб ут-Тахрір, були етаповані з кримського ізолятора в Ростов-на-Дону.

Про це "Кримській солідарності" повідомила дружина Хайредінова.

Найближчим часом у Південному окружному військовому суді почнеться розгляд їхньої кримінальної справи.

Адвокат Ліля Гемеджі підтверджує незаконне вивезення підсудних з території Криму.

"Згідно з міжнародним законодавством, це порушує статтю 49 Женевської конвенції IV, яка забороняє під будь-яким виглядом депортацію жителів окупованої території. Порушенням є в цілому практика етапування жителів Криму до Росії, що стосується й ув'язнених", - пояснює Гемеджі.

При цьому ні захисниці, ні дружині точно не було відомо, коли обвинувачених відправили в Ростов-на-Дону - обидві схиляються до дат між кінцем травня і початком червня.

Також Ліля Гемеджі розповіла, що попереднє слухання у їхній справі відбулося 18 травня. 25 червня в Південному військовому окружному суді Ростова-на-Дону повинно було пройти перше засідання по суті, але його відклали до 26 липня.

7 липня 2020 року в Бахчисарайському районі Криму пройшли обшуки, внаслідок яких було арештовано трьох кримських мусульман: Олександр Сизиков, Алім Суф'янов і Сейран Хайредінов за звинуваченням у статті 205.5 КК РФ ("Організація і участь в діяльності терористичної організації").

Перший - людина з інвалідністю першої групи, який не може бачити. Проте в ФСБ саме йому закидають організацію "осередку Хізб ут-Тахрір", а в будинку у нього знайшли релігійну літературу, яку він фізично не здатний читати без шрифту Брайля. Зараз чоловік перебуває під домашнім арештом.

Раніше він приходив на обшуки заарештованих мусульман, також відвідував суди. Двічі виходив з одиночним пікетом на захист свого опікуна, жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаілова, заарештованого в травні 2018 року.

Аліма Суф'янова і Сейрана Хайредінова зараз утримують в СІЗО-1 ГУФСІН Росії по Ростовській області.

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