Польський Тарнув розірвав співпрацю з Тернополем через стадіон Шухевича

Міська рада Тарнува на минулому тижні вирішила зупинити дію угоди про співпрацю та добрі стосунки з Тернополем, яка була підписана близько 20 років тому.

Про це повідомляється на сайті Тарнува.

Причиною такого кроку стало присвоєння комунальному стадіону у Тернополі імені головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Польські депутати вважають, що Шухевич був одним із відповідальних за Волинську трагедію.

Після консультацій з Інститутом національної пам'яті та Міністерством закордонних справ Польщі міська влада Тарнува вирішила, що дії Тернополя є неприйнятими.

За розірвання співробітництва з Тернополем проголосувало 18 депутатів, двоє утрималися.

Тарнув став уже другим польським містом, яке розірвало співпрацю з Тернополем через Шухевича. У березні на такий самий крок пішло Замостя.

Нагадаємо, що рішення про присвоєння Тернопільському міському стадіону імені Романа Шухевича ухвалили на сесії Тернопільської міськради 5 березня. Відповідну пропозицію депутатам запропонував мер Тернополя Сергій Надал. Рішення назвати тернопільський стадіон на честь Шухевича депутати ухвалили на честь 71 роковин від дня його смерті.

Рішення Тернопільської міської ради засудив посол Ізраїлю Джоель Ліон. Міністерство закордонних справ України у відповідь зазначило, що "дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки".

Роман Шухевич - керівник Організації українських націоналістів з 1943 року і головнокомандувач Української повстанської армії з січня 1944-го до своєї загибелі в 1950 році.