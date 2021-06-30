Україна зробить усе можливе для залучення США до перемовин щодо Донбасу, - Єрмак

На його думку, нинішній "нормандський формат" вимагає трансформації і розширення.

Україна має намір зробити все можливе для залучення США до переговорів щодо мирного врегулювання на Донбасі.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає РБК-Україна.

На його думку, нинішній "нормандський формат" вимагає трансформації і розширення.

"Ми впевнені, що сьогодні з'явився реальний шанс до залучення Сполучених Штатів до переговорного процесу. І це може дати свій результат. І Україна зробить для цього все можливе", - зазначив Єрмак.

Як відомо, учасницями "нормандської четвірки" є Україна, Німеччина, Франція і Росія. Президент України Володимир Зеленський запропонував розширити нормандський формат за рахунок США ще в 2019 році. У США відповіли, що залучення нових учасників до переговорного процес вимагає згоди всіх лідерів "Нормандської четвірки".

У свою чергу МЗС Франції висловилися за підтримання діалогу з Вашингтоном щодо Донбасу, але категорично проти участі США у "нормандському форматі".

Водночас в РФ заявили, що бажання України залучити США до нормандських переговорів щодо Донбасу нібито можна вважати намаганням відійти від Мінського формату.

Володимир Зеленський зауважив, що не бачить великої проблеми в тому, щоб паралельно з нормандським форматом створити ще один переговорний майданчик, якщо перший не працює.