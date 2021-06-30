Україна обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020 (оновлено)
Україна обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020 (оновлено)
«Азербайджанский сценарий» для Украины
«Азербайджанский сценарий» для Украины
Утікати з Криму мене змусили росіяни, - футболіст збірної Швеції
Утікати з Криму мене змусили росіяни, - футболіст збірної Швеції
Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
Оприлюднено проєкт великого Державного герба, внесений Зеленським
Оприлюднено проєкт великого Державного герба, внесений Зеленським
По всій Україні оголосили штормове попередження
По всій Україні оголосили штормове попередження
Коли Італія відкриється для українських туристів
Коли Італія відкриється для українських туристів
Один з найбільших власників біткоїнів загинув на курорті у Коста-Риці
Один з найбільших власників біткоїнів загинув на курорті у Коста-Риці
Сім’я Тищенка отримує сотні мільйонів бюджетних коштів, - Bihus.info (оновлено)
Сім’я Тищенка отримує сотні мільйонів бюджетних коштів, - Bihus.info (оновлено)
ГоловнаПолітика

Рада прийняла за основу законопроєкт про обмеження АРМА у торгівлі арештованим майном

Документ передбачає заборону продажу конфіскованиї активів  до вироку суду.

Рада прийняла за основу законопроєкт про обмеження АРМА у торгівлі арештованим майном
Фото: Макс Требухов

Верховна Рада прийняла за основу законопроект № 5141 "Про внесення змін до Закону України про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів".

Про це повідомила у фейсбуці його авторка, нардеп Галина Янченко.

"Це історія про боротьбу тривалістю у 1,5 роки. Боротьбу з рейдерством, "віджимом власності" бізнесу та тотальними зловживаннями в АРМА.  І цю боротьбу сьогодні належним чином оцінила Верховна Рада, віддавши 314 голосів "за" законопроект №5141.  Цей законопроект - про наведення порядку в АРМА і реформування управління арештованим активами. Для того, щоб більше не було «стрьомних» продажів активів АРМА за 5% від вартості або сумнівних переводів довірених Агентству грошей за підробним рішенням суду. Щоб власники заводів, з яких знято арешти, змогли повернути собі свою власність вже, а не через півроку і з залученням нардепів та всіх "сильних світу цього". Щоб рейдери викинули зі свого жаргончика вислів «зайти через АРМА»", - написала вона.

Депутат зазначила, що ключові норми законопроекту включають:  заборону продажу активів  до вироку суду;  уточнення процедуру зберігання та управління майном; можливість власникам активів самостійно подати належно завірене рішення суду щодо скасування арешту для повернення майна законним власникам.

"Сподіваюсь, що після прийняття прйняття законопроєкту в цілому, такі факти як рейдерство та бєспрєдєл, принаймні з боку АРМА, зникне як явище. А цей державний орган почне виконувати функцію, для якої він створювався - управляти майном корупціонерів. І більше не наважиться чіпати легальний бізнес та пересічних громадян.  Попереду ще друге читання", - додала Янченко.

Нагадаємо, раніше в АРМА закликали до прозорої дискусії щодо реформи органу і запропонували внести ряд змін та доповнень до чинного законодавства.

У травні минулого року Рада прийняла за основу законопроєкт №3304, який визначає механізм повернення злочинних активів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також