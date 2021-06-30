Рада прийняла за основу законопроєкт про обмеження АРМА у торгівлі арештованим майном

Верховна Рада прийняла за основу законопроект № 5141 "Про внесення змін до Закону України про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів".

Про це повідомила у фейсбуці його авторка, нардеп Галина Янченко.

"Це історія про боротьбу тривалістю у 1,5 роки. Боротьбу з рейдерством, "віджимом власності" бізнесу та тотальними зловживаннями в АРМА. І цю боротьбу сьогодні належним чином оцінила Верховна Рада, віддавши 314 голосів "за" законопроект №5141. Цей законопроект - про наведення порядку в АРМА і реформування управління арештованим активами. Для того, щоб більше не було «стрьомних» продажів активів АРМА за 5% від вартості або сумнівних переводів довірених Агентству грошей за підробним рішенням суду. Щоб власники заводів, з яких знято арешти, змогли повернути собі свою власність вже, а не через півроку і з залученням нардепів та всіх "сильних світу цього". Щоб рейдери викинули зі свого жаргончика вислів «зайти через АРМА»", - написала вона.

Депутат зазначила, що ключові норми законопроекту включають: заборону продажу активів до вироку суду; уточнення процедуру зберігання та управління майном; можливість власникам активів самостійно подати належно завірене рішення суду щодо скасування арешту для повернення майна законним власникам.

"Сподіваюсь, що після прийняття прйняття законопроєкту в цілому, такі факти як рейдерство та бєспрєдєл, принаймні з боку АРМА, зникне як явище. А цей державний орган почне виконувати функцію, для якої він створювався - управляти майном корупціонерів. І більше не наважиться чіпати легальний бізнес та пересічних громадян. Попереду ще друге читання", - додала Янченко.

Нагадаємо, раніше в АРМА закликали до прозорої дискусії щодо реформи органу і запропонували внести ряд змін та доповнень до чинного законодавства.

У травні минулого року Рада прийняла за основу законопроєкт №3304, який визначає механізм повернення злочинних активів.