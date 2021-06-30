Кулеба відкинув заяви Путіна про "єдиний народ" і "зовнішнє управління"

"Ми могли би жити у дусі добросусідства, але у 2014 РФ напала на Україну".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відкинув слова президента Володимира Путіна про "єдиний народ" і "зовнішнє управління".

"Українці та росіяни - два різних народи. Ми могли би жити у дусі добросусідства, але у 2014 РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території. Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Владімір Путін, який розв’язав агресію", - написав Кулеба у твіттері, коментуючи висловлювання Путіна під час прямої лінії 30 червня.

Міністр також назвав безпідставними претензії Путіна до законопроєкту про корінні народи, який, на думку президента РФ, призведе до утисків етнічних росіян.

"Росіяни - національна меншина, права якої захищені Конституцією на рівні з іншими. Вони не можуть бути корінним народом, бо мають власну державу. Альтернативні вигадки - це класика російських маніпуляцій", - написав Кулеба.

Глава МЗС підкреслив також, що зовнішнього управління Україною не існує.

"Коли Путін заводить стару пісню про «зовнішнє управління», це означає лише одне: він мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві. Позиція Президента Зеленського і воля українського народу чітка: це наша країна і ніхто не буде вирішувати нашу долю крім нас самих", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, що Путін присвятив Україні значну частину своєї прямої лінії 30 червня.

Під час свого виступу він вчергове назвав українців і росіян єдиним народом, пообіцявши написати про це статтю; заявив, що не бачить доцільності у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але не відмовляється від неї; звинуватив Україну в придушенні проросійської опозиці; порівняв законопроєкт про корінні народи зі зброєю масового ураження проти росіян; заявив про військове освоєння української території країнами НАТО.