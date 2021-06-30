Посли країн G7 привітали ухвалення законопроєкту про запуск роботи ВККС

Посли країн "Великої сімки" привітали ухвалення Верховною Радою законопроєкту №3711-Д щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

У Twitter G7AmbReformUA зазначили, що посли з нетерпінням чекають на остаточний текст документу відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

"Перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) є вирішальним кроком у всебічній судовій реформі. Посли, зокрема, привітали те, що цей закон підтримали декілька партій. Вони підкреслили готовність країн Великої сімки підтримати процес відбору до ВККС делегуванням незалежних експертів та висловили сподівання на необхідну та не менш важливу реформу Вищої ради правосуддя", - йдеться у повідомленні.

G7 Ambassadors welcomed the @verkhovna_rada ‘s adoption of draft law 3711-D & look forward to seeing the final text, in line with @VeniceComm recommendations. Rebooting the High Qualification Commission of Judges (HQCJ) is a crucial step in comprehensive 🇺🇦 judicial reform. 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 30, 2021

Перед розглядом цього документу в парламенті посольство США в Україні спільно з представництвом ЄС оприлюднили звернення, в якому наголосили на необхідності закріплення вирішальної ролі в призначені членів ВККС саме за міжнародними представниками. Цю позицію закріпили в правках до законопроєкту, адже його початковий текст міг би створити корупційні ризики.

Нагадаємо, що за цей законопроєкт депутати проголосували цього тижня. Це перший проєкт із так званого пакету судової реформи.