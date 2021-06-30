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Посли країн G7 привітали ухвалення законопроєкту про запуск роботи ВККС

Посли чекають на оприлюднення остаточного тексту закону. 

Посли країн G7 привітали ухвалення законопроєкту про запуск роботи ВККС
Фото: vkksu.gov.ua

Посли країн "Великої сімки" привітали ухвалення Верховною Радою законопроєкту №3711-Д щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів

У Twitter G7AmbReformUA зазначили, що посли з нетерпінням чекають на остаточний текст документу відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

"Перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) є вирішальним кроком у всебічній судовій реформі. Посли, зокрема, привітали те, що цей закон підтримали декілька партій. Вони підкреслили готовність країн Великої сімки підтримати процес відбору до ВККС делегуванням незалежних експертів та висловили сподівання на необхідну та не менш важливу реформу Вищої ради правосуддя", - йдеться у повідомленні.

Перед розглядом цього документу в парламенті посольство США в Україні спільно з представництвом ЄС оприлюднили звернення, в якому наголосили на необхідності закріплення вирішальної ролі в призначені членів ВККС саме за міжнародними представниками. Цю позицію закріпили в правках до законопроєкту, адже його початковий текст міг би створити корупційні ризики. 

Нагадаємо, що за цей законопроєкт депутати проголосували цього тижня. Це перший проєкт із так званого пакету судової реформи. 

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