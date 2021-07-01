Кулеба: Україна увійде в НАТО раніше, ніж в ЄС

"Але давати якісь орієнтири або будувати графік нашого вступу в НАТО не готові".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україна увійде в НАТО раніше, ніж у Європейський Союз.

Про це він сказав у інтерв'ю LIGA.net.

"За логікою історичного процесу я можу доволі впевнено припустити, що членом НАТО Україна стане раніше, ніж членом ЄС", - заявив Кулеба.

Водночас робити прогнози, коли це може статися, міністр не став. За його словами, у НАТО поки що немає консенсусу щодо графіку приєднання України.

"Політичний консенсус про те, що Україна зрештою буде в НАТО – існує. І він був підтверджений на останньому саміті. Але давати якісь орієнтири або будувати графік нашого вступу в НАТО не готові. Це сумно, але це – реальність, з якою нам треба працювати... Конкретно в цьому питанні ми там само, де були і у 2008 році", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна з 2008 року достатньо змінилася, щоб отримати від НАТО новий етап у євроатлантичній інтеграції, але окремі країни продовжують вимагати якихось реформ. На думку міністра, це просто відмовки.

"Є країни, які перетворили реформи на виправдання. Вони з власних міркувань не готові йти на нові ступені відносин з Україною і виправдовуються: "Соррі, цього не буде, тому що недостатньо реформ"... І коли я чую від них цей лемент: ой, зробіть ще трішки реформ, – то цього я вже не сприймаю", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба висловив сподівання на те, що НАТО надасть Україні План дій щодо членства у 2022 році.

Водночас президент Росії Володимир Путін виступив проти розширення НАТО шляхом приєднання України. Можливий вступ України до НАТО він розцінює як "червону лінію" для Росії.

Україна хотіла отримати ПДЧ ще 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті, але це рішення заблокували Німеччина і Франція. З 2017 року Україна знову почала говорити про отримання Плану дій щодо членства в НАТО, а навесні 2018 року тодішні президент Петро Порошенко назвав цей план наступною ціллю країни.

7 лютого 2019 року Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі й НАТО.