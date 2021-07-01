Рада повернула частину ковідних закупівель в Prozorro

Верховна Рада на пленарному засідання 1 липня ухвалила закон, який повертає тендерну процедуру для частини ковідних закупівель.
Відповідний законопроєкт №3715 підтримали 355 народних депутатів.
З 2020 року під приводом пандемії медичним установами дозволялось купувати широкий спектр товарів, робіт та послуг поза конкурентною процедурою. Їх список було затверджено постановою Кабінету міністрів.
В пояснювальній записці стверджується, що протягом 2020 року таким чином провели 130 тис. ковідних закупівель на 27,1 млрд грн, а за перші чотири місяці 2021 року - ще 41 тис. на суму 7,4 млрд гривень. Частина цих закупівель була неефективною - часом купували товари сумнівної якості та ефективності за завищеними цінами.
Щоб виправити це, депутати залишили позатендерну процедуру для обмеженого переліку ковідних закупівель:
- лікарські засоби;
- вакцини;
- імунобіологічні препарати;
- розхідні матеріали;
- медичне обладнання;
- медичні газів.
Решта товарів та послуг, необхідних для боротьби з пандемією COVID-19, буде купуватися в порядку спрощених закупівель із застосуванням електронного аукціону.
Нагадаємо, що закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" було ухвалено в березні 2020 року.
З-поміж іншого він виводив закупівлю товарів, робіт та послуг, необхідних для боротьби з пандемією, з-під закону про Prozorro.