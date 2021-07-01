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Рада повернула частину ковідних закупівель в Prozorro

Вакцини і кисень, як і раніше, можна купувати без тендерів.

Рада повернула частину ковідних закупівель в Prozorro
Фото: oporaua.org

Верховна Рада на пленарному засідання 1 липня ухвалила закон, який повертає тендерну процедуру для частини ковідних закупівель.

Відповідний законопроєкт №3715 підтримали 355 народних депутатів.

З 2020 року під приводом пандемії медичним установами дозволялось купувати широкий спектр товарів, робіт та послуг поза конкурентною процедурою. Їх список було затверджено постановою Кабінету міністрів.

В пояснювальній записці стверджується, що протягом 2020 року таким чином провели 130 тис. ковідних закупівель на 27,1 млрд грн, а за перші чотири місяці 2021 року - ще 41 тис. на суму 7,4 млрд гривень. Частина цих закупівель була неефективною - часом купували товари сумнівної якості та ефективності за завищеними цінами.

Щоб виправити це, депутати залишили позатендерну процедуру для обмеженого переліку ковідних закупівель:

  • лікарські засоби;
  • вакцини;
  • імунобіологічні препарати;
  • розхідні матеріали;
  • медичне обладнання;
  • медичні газів.

Решта товарів та послуг, необхідних для боротьби з пандемією COVID-19, буде купуватися в порядку спрощених закупівель із застосуванням електронного аукціону.

Нагадаємо, що закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" було ухвалено в березні 2020 року.

З-поміж іншого він виводив закупівлю товарів, робіт та послуг, необхідних для боротьби з пандемією, з-під закону про Prozorro.

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