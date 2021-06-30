Президент підписав закон про підвищення пенсій постраждалим від Чорнобильської аварії

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що передбачає підвищення пенсій постраждалим від Чорнобильської катастрофи. Нововведення частково запрацює вже з 1 липня, повідомили в пресслужбі президента.

"Визначено мінімальні розміри пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, та пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. Розміри такої пенсії для І групи інвалідності не можуть бути нижчими 6000 гривень, для ІІ групи інвалідності – 4800 гривень, для ІІІ групи інвалідності та дітей з інвалідністю – 3700 гривень", - йдеться. У повідомленні.

Також запровадили державну адресну допомогу до пенсії для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їхніх наслідків, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

Норма щодо інімальних розмірів пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання та пенсії у зв’язку з втратою годувальника набирають чинності з 1 липня 2021 року, а інші положення закону – з 1 січня 2022.

Нагадаємо, парламент ухвалив закон про підвищення пенсій "чорнобильцям" у вівторок, 29 червня. За відповідний документ проголосували 297 народних депутатів.