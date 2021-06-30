Рада в першому читанні підтримала підвищення гарантій за вкладами до 600 тисяч гривень

Верховна Рада на пленарному засіданні у середу, 30 червня, проголосувала у першому читанні за підвищення державної гарантії за вкладами до 600 тисяч гривень.

Про це йдеться у законопроєкті №5542-1, який підтримали 235 народних депутатів.

Зараз державна гарантія за банківськими вкладами в Україні становить 200 тисяч гривень. Підтриманий Радою сценарій дасть змогу перейти до підвищення суми гарантованих державою вкладів до 600 тисяч гривень.

Цей же законопроєкт передбачає приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) що призведе до скасування 100%-ої гарантії на вклади населення в цьому банку.

Зараз Ощадбанк - єдиний український банк, вклади в якому гарантуються державою в повному обсязі, незалежно від суми. "Особливий" статус Ощадбанку прописаний у ст. 57 Закону "Про банки і банківську діяльність". Установа не є учасником Фонду гарантування вкладів фізосіб і не відраховує йому регулярні збори, за рахунок яких виплачуються вклади в ліквідованих банках.

Ощадбанк мав стати учасником ФГВФО з 1 липня 2020 року, але це питання відклали. В НБУ вважають, що участь у Фонді гарантування фізосіб допоможе Ощадбанку залучити іноземного інвестора і швидше модернізуватися.

Законопроєкт передбачає набуття Ощадбанком статусу учасника ФГВФО.

Розмір початкового збору для Ощадбанку встановлено на рівні 1% від регулятивного капіталу.

Регулярний збір буде сплачуватися банком лише з розрахунку базової річної ставки, без диференційованих зборів.