Постачальники оприлюднили липневі ціни на газ за місячним тарифом

Ціни коливаються від 7,99 і до 15,5 грн за кубометр.

Газопостачальні компанії опублікували липневі ціни на газ. Порівняно з червнем місячні пропозиції на липень здорожчали. Проте базові річні тарифні плани не змінилися й залишаються значно вигіднішими за місячні, інформує ГазПравда.

Місячні ціни, які компанії пропонують на липень, коливаються від 7,99 і до 15,5 грн за кубометр.

Як зазначають фахівці, місячні ціни на природний газ зросли насамперед через сезонні фактори, зокрема високий попит, низькі запаси в сховищах, а також зловживання російського "Газпрому", який штучно обмежує обсяги постачання палива на європейський ринок.

Як і в два попередні місяці, у липні базові фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Найнижчі ціни запропонували "Агросинтез Трейдінг" (7,80 грн за кубометр), "Евода Трейд" КП "Луцькводоканал" (7,88 грн за кубометр), "Черкасигаз Збут" і "Уманьгаз Збут" (7,89 грн за кубометр), а також ГК "Нафтогаз України" (7,96 грн за кубометр).

Загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр. Але 19 постачальників продаватимуть клієнтам з річними тарифними планами кубометр палива за ціною від 10 грн і до 13,50 грн.

Нагадаємо, що з травня 2021 року по квітень 2022 року в Україні як базова діє саме річна ціна. Її постачальники можуть змінювати лише в бік зниження. На фіксовані ціни споживачів перевели автоматично. Водночас за бажанням люди можуть обрати й інші тарифні плани - місячні чи сезонні.