У Лондоні на станції метро Elephant&Castle сплахнула масштабна пожежа (оновлено)
У Лондоні на станції метро Elephant&Castle сплахнула масштабна пожежа (оновлено)
Рада завтра проведе позачергове засідання за ініціативою Зеленського (оновлено)
Рада завтра проведе позачергове засідання за ініціативою Зеленського (оновлено)
Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
Чехія виставила Росії рахунок за вибухи на арсеналі у 2014 році
Чехія виставила Росії рахунок за вибухи на арсеналі у 2014 році
Кандидати у канцлери Німеччини не бачать Україну в ЄС і НАТО
Кандидати у канцлери Німеччини не бачать Україну в ЄС і НАТО
Коли Італія відкриється для українських туристів
Коли Італія відкриється для українських туристів
Маркетинг-директор стартапу Fozzy Group Баранський підтримав виступ Басти і висміяв "європейські цінності" України
Маркетинг-директор стартапу Fozzy Group Баранський підтримав виступ Басти і висміяв "європейські цінності" України
На нардепа зі "Слуги народу" в Одесі склали адмінпостанову за керування у стані наркотичного сп'яніння
На нардепа зі "Слуги народу" в Одесі склали адмінпостанову за керування у стані наркотичного сп'яніння
«Азербайджанский сценарий» для Украины
«Азербайджанский сценарий» для Украины
ГоловнаЕкономікаБізнес

Постачальники оприлюднили липневі ціни на газ за місячним тарифом

Ціни коливаються від 7,99 і до 15,5 грн за кубометр.

Постачальники оприлюднили липневі ціни на газ за місячним тарифом
Фото: Depositphotos/mavericklee

Газопостачальні компанії опублікували липневі ціни на газ. Порівняно з червнем місячні пропозиції на липень здорожчали. Проте базові річні тарифні плани не змінилися й залишаються значно вигіднішими за місячні, інформує ГазПравда.

Місячні ціни, які компанії пропонують на липень, коливаються від 7,99 і до 15,5 грн за кубометр.

Як зазначають фахівці, місячні ціни на природний газ зросли насамперед через сезонні фактори, зокрема високий попит, низькі запаси в сховищах, а також зловживання російського "Газпрому", який штучно обмежує обсяги постачання палива на європейський ринок.

Як і в два попередні місяці, у липні базові фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Найнижчі ціни запропонували "Агросинтез Трейдінг" (7,80 грн за кубометр), "Евода Трейд" КП "Луцькводоканал" (7,88 грн за кубометр), "Черкасигаз Збут" і "Уманьгаз Збут" (7,89 грн за кубометр), а також ГК "Нафтогаз України" (7,96 грн за кубометр).

Загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр. Але 19 постачальників продаватимуть клієнтам з річними тарифними планами кубометр палива за ціною від 10 грн і до 13,50 грн.

Нагадаємо, що з травня 2021 року по квітень 2022 року в Україні як базова діє саме річна ціна. Її постачальники можуть змінювати лише в бік зниження. На фіксовані ціни споживачів перевели автоматично. Водночас за бажанням люди можуть обрати й інші тарифні плани - місячні чи сезонні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також