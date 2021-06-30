Коли Італія відкриється для українських туристів
Коли Італія відкриється для українських туристів
«Азербайджанский сценарий» для Украины
«Азербайджанский сценарий» для Украины
Україна обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020 (оновлено)
Україна обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020 (оновлено)
Оприлюднено проєкт великого Державного герба, внесений Зеленським
Оприлюднено проєкт великого Державного герба, внесений Зеленським
Сім’я Тищенка отримує сотні мільйонів бюджетних коштів, - Bihus.info (оновлено)
Сім’я Тищенка отримує сотні мільйонів бюджетних коштів, - Bihus.info (оновлено)
Утікати з Криму мене змусили росіяни, - футболіст збірної Швеції
Утікати з Криму мене змусили росіяни, - футболіст збірної Швеції
По всій Україні оголосили штормове попередження
По всій Україні оголосили штормове попередження
Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
Один з найбільших власників біткоїнів загинув на курорті у Коста-Риці
Один з найбільших власників біткоїнів загинув на курорті у Коста-Риці
ГоловнаКультура

Український фільм "Редакція" отримав 140 тис. євро від Eurimages

Режисер Роман Бондарчук зніме стрічку в копродюсерстві з німецькою компанією Elemag Pictures.

Український фільм "Редакція" отримав 140 тис. євро від Eurimages
Фото: Киноафиша

Український фільм "Редакція" режисера Романа Бондарчука в копродюсерстві з німецькою компанією Elemag Pictures отримав 140 тис. євро від Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів Eurimages.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Згідно з повідомленням, за спеціальною процедурою для України на рахунки  ТОВ "Мун Мен" надійде понад 110 тисяч євро. Цей фільм також отримував підтримку Держкіно в розмірі майже 20 мільйонів гривень.

"Якісне та масштабне кіно потребує відповідних коштів. Тим більше, якщо є мета вийти на світовий ринок кінематографу. Завдяки фінансуванню фільму «Редакція» режисера Романа Бондарчука Україна потроху рухається до цієї цілі. Ми у МКІП надалі сприятимемо створенню належних умов для цього. Дякуємо колегам з Eurimages за підтримку", – прокоментував міністр культури Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, раніше Україна приєдналася до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів Eurimages. Цей фонд створено при Раді Європи у 1988 році з метою підтримки розвитку кінематографії.

Раніше повідомляли, що фільм Сергія Лозниці про похорон Сталіна потрапив у список найкращих стрічок року за версією The Guardian.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також