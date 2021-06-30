Український фільм "Редакція" отримав 140 тис. євро від Eurimages

Український фільм "Редакція" режисера Романа Бондарчука в копродюсерстві з німецькою компанією Elemag Pictures отримав 140 тис. євро від Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів Eurimages.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Згідно з повідомленням, за спеціальною процедурою для України на рахунки ТОВ "Мун Мен" надійде понад 110 тисяч євро. Цей фільм також отримував підтримку Держкіно в розмірі майже 20 мільйонів гривень.

"Якісне та масштабне кіно потребує відповідних коштів. Тим більше, якщо є мета вийти на світовий ринок кінематографу. Завдяки фінансуванню фільму «Редакція» режисера Романа Бондарчука Україна потроху рухається до цієї цілі. Ми у МКІП надалі сприятимемо створенню належних умов для цього. Дякуємо колегам з Eurimages за підтримку", – прокоментував міністр культури Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, раніше Україна приєдналася до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів Eurimages. Цей фонд створено при Раді Європи у 1988 році з метою підтримки розвитку кінематографії.

Раніше повідомляли, що фільм Сергія Лозниці про похорон Сталіна потрапив у список найкращих стрічок року за версією The Guardian.