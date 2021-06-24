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«Тіні забутих предків» Параджанова визнали найкращим фільмом в історії українського кіно

Рейтинг складений за результатами опитування Довженко-Центру разом зі Спілкою кінокритиків України. В опитуванні взяли участь 70 кіноекспертів.

«Тіні забутих предків» Параджанова визнали найкращим фільмом в історії українського кіно
Кадр з фільму «Тіні забутих предків»

24 червня на X Книжковому Арсеналі відбулася презентація рейтингу 100 найкращих фільмів в історії українського кіно, складеного за результатами опитування Довженко-Центру разом зі Спілкою кінокритиків України. 

У першу десятку фільмів увійшли:

1. «Тіні забутих предків» (1964), реж. Сергій Параджанов

2. «Земля» (1930), реж. Олександр Довженко

3. «Людина з кіноапаратом» (1930), реж. Дзиґа Вертов

4. «Плем’я» (2014), реж. Мирослав Слабошпицкий

5. «Камінний хрест» (1968), реж. Леонід Осика

6. «Астенічний синдром» (1989), реж. Кіра Муратова

7. «Польоти уві сні та наяву» (1982), реж. Роман Балаян

8. «Білий птах з чорною ознакою» (1970), реж. Юрій Іллєнко

9. «Довгі проводи» (1971), реж. Кіра Муратова

10. «Вавилон ХХ» (1979), реж. Іван Миколайчук

Повний рейтинг фільмів, а також індивідуальні експертні списки можна переглянути на сайті Довженко-Центру.

Також на заході відбувся анонс спеціальної програми Довженко-Центру на 12-му Одеському міжнародному кінофестивалі, що проходитиме з 14 до 21 серпня в Одесі. Програму “Незалежні” створили за результатами рейтингу: у неї увійшли сім повнометражних фільмів з топ-100, що були вироблені за 30 років української незалежності.

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