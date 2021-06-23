"Война с готами. Жизнь Константина Германика, трибуна Галльского легиона" Никиты Василенко. Отрывок из книги

Трибун Галльского легиона Константин Германик по заданию римского императора Валента отправляется с дипломатической и разведывательной миссией на север в земли готов и антов. Вместе с командой из солдат Империи и гребцов со всей Ойкумены он плывет на купеческом судне, а потом и речной лодии по Греческому (Черному) морю и рекам современной Украины. Цель — добраться до военной столицы готов Данпарштадта, «города над Днепром». В пути экипаж ожидают смертельные стычки с гуннами, сарматами, атака речных пиратов. В Ольвии трибуна принимает Наместник королевства готов и его сестра, принцесса Ульрика. После ночи, проведенной с Германиком, она дарит ему перстень с изображением Абрасакса, подземного бога смерти. До поры до времени тот хранит римлянина. Но зачем? Для кого?

Глава I

Сон императора Валента

Когда украшенная колесница с позолоченной деревянной статуей императора Константина, сопровождаемая гвардейцами с ярко горящими свечами из белого воска в руках, въехав в ворота ипподрома, поравнялась с кафизмой-трибуной императора Флавия Юлия Валента, тот встал со своего места и поднял руку, приветствуя своего предшественника, основателя Восточного Рима. Трибуны гигантского ипподрома ответили ревом и громом оваций. Через некоторое время, повинуясь приказу магистра канцелярии, призванного следить за протоколом, колесница двинулась дальше, вдоль продольного возвышения в центре гигантской арены, спины ипподрома, украшенной языческими статуями неведомых героев, медными фигурами слонов, быков, медведей и львов, собранными со всей Империи.

Император Флавий Юлий Валент, оглядевшись по сторонам, кивком подозвал понятливого евнуха из египтян, недавно удостоенного звания Префекта Священной опочи­вальни.

— Им не Константин нужен, — зло бросил Валент евнуху, — им бега подавай.

Евнух со скорбным видом склонил голову, выражая абсолютное согласие с мнением своего господина. Валент, пребывая в привычном для него дурном расположении духа, продолжил, щуря слепой глаз:

— Мне... меня посетило... сообщение. Или — предупреждение, или...

Понятливый евнух, справедливо полагая, что их разговор никто не слышит, угодливо подсказал своему повелителю (который, как известно, особой грамотностью не отличался) искомое слово:

— ...откровение. Цезарь, Ваше Высокое и Удивительное Величество, позволю себе заметить, Вас посетило откровение.

— Изжога меня посетила, — сморщился император и крепко, по-солдатски, выругался по-гречески. — Перепил вчера. Но, впрочем, ты прав. Откровение тоже было. Может, от изжоги.

Префект Священной опочивальни, один из самых значительных и, безусловно, умнейших чиновников Римской империи, не позволил себе усмехнуться даже мысленно. Валент был подозрителен и недоверчив до крайности, особенно жесток к людям богатым и знатным, впрочем, как и ко всем, кто мог составить ему конкуренцию в чем бы то ни было. Кроме собственного евнуха, которого солдафон Валент за человека не считал, поэтому счел возможным довериться:

— Большие звери. Мне приснились, привиделись, уж не знаю что... Но — звери. Сильные. Медведи или волки. Понимаешь?

— Враг? Вторжение персов? — быстро переспросил понятливый чиновник.

— Не думаю. — Темное от рождения лицо переродившегося наследника аристократического рода Флавиев еще более потемнело и побагровело от воспоминаний о тяжести перенесенного еще в составе войск императора Юлиана, прозванного Отступником, Персидского похода. — Тогда бы привиделись слоны проклятого царя Сапора. Нет. Опасность исходит с севера. Это — готы. Недаром откровение явилось мне сегодня, именно в то утро, когда мы празднуем день императора Константина... Чувствую, это он, переживший неслыханную наглость готов и воздавший им по заслугам, предупреждает о новой войне.

— Вторжение на северных границах может быть опасным вдвойне, если персы вдруг решатся потревожить покой наших восточных областей, — отважился евнух на собственное суждение. И тут же поплатился.

— Ты, скопец! Ночной горшок! Не смей лезть в походную палатку! — заорал император так, что оглянулись даже зрители, сидевшие от кафизмы в двух десятках шагов.

Бедный египтянин покрылся холодным предсмертным потом, но его спасло появление на арене первой колесницы — действо, традиционно сопровождаемое криками и свистом плебса. Валент тут же с любопытством уставился на четверку великолепных лошадей и, как от надоевшей мухи, отмахнулся от слуги, который пытался целовать край его пурпурной мантии.

Первый заезд выиграл возница в голубом. Валент с удовольствием взмахом руки поприветствовал трибуны богатого сословия венетов, не поскупившихся на быстрых лошадок. Не дожидаясь второго заезда, император снова оглянулся, его беспокоил и тревожил утренний сон, засев в голове, как шершень в конской гриве.

Египтянин-евнух, конечно, уже улетучился, как вода в бурдюке во время того проклятого Персидского похода. Явится потом с покаянным видом, оправдываясь, что готовил опочивальню ко сну. Император ухмыльнулся хотя бы тому, что поставил умника на свое место. Но наказывать его больше не стоит, евнух, в отличие от многих, купивших себе место в свите, хоть читать умеет. Впрочем, и мешкать нельзя.

— Любезный Иосаф! — Валент подозвал начальника личной охраны, ведавшего манипулами палатийской стражи.

Комит дворцовой охраны Иосаф, выходец из солдат, ценился императором прежде всего в силу личной преданности. Рожденный в царствие императора Константина, он был крещен еще в младенчестве. Других привилегий ему не досталось, путь наверх он буквально прорубил обоюдоострой германской секирой, оставив за собой ряды окровавленных персов, сарматов, остготов, алеманнов. Был он малограмотен, но в военных походах быстро приучился к солдатской брани на двух десятках языков и наречий наемников, составлявших большую часть провинциальных комитатских легионов. И это делало его незаменимым в переговорах с командирами далеких частей, часто каприз­ными и грубыми, постоянно склонными к мятежу.

Повинуясь приказу императора, Иосаф поспешил подойти, на ходу сдергивая позолоченный шлем с железным гребнем. Валент, сам солдат, с удовольствием отметил мозоли на подбородке Иосафа, образовавшиеся от долгого «общения» с кожей ремней, удерживавших этот самый шлем на голове офицера практически круглые сутки. «Вот что значит преданность! Вот что значит забота о своем командире!»

— Ваше Великолепное Высочество... Величие... — начал было Иосаф заученно, но сбился.

— Хватит! — милостиво разрешил император. — С тебя достаточно, я знаю, что ты меня любишь.

Простак Иосаф благодарно улыбнулся. При этом страшный продольный шрам на его правой щеке — след от удара персидского конника-катафрактария, вдруг дернулся, при­дав лицу солдата совсем уже дьявольский вид. Обычно это производило неизгладимое впечатление во время переговоров с командирами пограничных, комитатских легионов.

— Иосаф, кончай ржать, ты лошадей испугаешь, — по-отечески посоветовал своему офицеру император. — Найди ты лучше мне Константина Германика. Знаешь, того, из Галльского легиона.

Кроме всего прочего, Иосаф ценился императором за цепкую, как, впрочем, у многих безграмотных людей, память. Он знал имена не только своих солдат, но практически всех командиров, офицеров ближних и дальних гарнизонов.

— Я видел его в свите сегодня утром, — с готовностью доложил Иосаф.

«Конечно же, в свите, — подумал император. — Я сам назначил ему аудиенцию еще вчера. Как чувствовал...»

Додумать Валент не успел, начался второй заезд колесниц, и он с азартом подался вперед, криком подстегивая снова вырвавшегося вперед возничего в голубом.