"Гарде" для Вітренка

Вчора Національне агенство з питань запобігання корупції внесло припис Кабінету міністрів України, яким вимагає скасувати пункти 8 та 9 розпорядження Кабінету Міністрів України №370-р, згідно з якими Юрія Вітренко було призначено головою правління НАК «Нафтогаз України».

Фото: facebook/Yuriy Vitrenko

Основою для припису в НАЗК назвали результати спеціального моніторингу щодо дотримання вимог закону колишнім заступником Міністра енергетики України Юрієм Вітренком, який наразі обіймає посаду голови правління НАК «Нафтогаз України».

«З метою запобігання корупції п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції» передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна приймати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє незалежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення», - зазначає НАЗК.

Відтак, голова НАЗК Олександр Новіков стверджує, що під час виконання повноважень заступника Міністра (в. о. Міністра енергетики) у період із 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року, Юрій Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК «Нафтогаз України».

«Таке порушення є підставою для припинення договору колишнього публічного службовця з організацією (ч. 2 ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції»; детальніше - у Методичних рекомендаціях НАЗК)», - зазначається у тексті, опублікованому НАЗК до цього припису.

Згідно п.1 ч.1 ст.26 Закону України «Про запобігання корупції», особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, які звільнилися, забороняється протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) з юридичними особами приватного права, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб.

Вчора Міністерство юстиції заявило, що оскаржить до суду припис НАЗК, яким вимагається скасувати розпорядження про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК «Нафтогаз».

При визначені судових перспектив спору щодо скасування припису НАЗК важливим є аналіз всіх «складових» п.1 ч.1 ст.26 Закону України «Про запобігання корупції» в контексті перебування Юрія Вітренка на посаді в.о. Міністра енергетики.

Відтак, предметом дослідження при судовому розгляді припису НАЗК будуть аналіз виконання в.о. Міністра енергетики контролюючої функція щодо НАК «Нафтогаз», здійснення перевірок, ревізій, щодо відповідності діяльності підконтрольного підприємства вимогам законодавства; пред`явлення вимог щодо усунення невідповідності та наслідків такої невідповідності (складення приписів, актів, розпоряджень та інших розпорядчих документів); притягнення до відповідальності посадових осіб підконтрольного підприємства.

Окремим питання для судового розгляду буде наступне: чи входить НАК «Нафтогаз» у сферу компетенції Міністерства енергетики, чи компанія повністю підпорядковується безпосередньо Кабінету міністрів України. Це впливатиме на те, чи перебував НАК «Нафтоагз» під контрольною функцією в.о. Міністра енергетики Юрій Вітренка.

При цьому, історія з приписом НАЗК цікава іншим. Вже не вперше голова НАЗК вносить припис Кабінету Міністрів України для усунення порушень антикорупційного законодавства та скасування актів індивідуальної дії (накази про звільнення осіб з займаних посад і інше). Тому і історія з розпорядженням Кабінету Міністрів України №370-р матиме значний вплив на внутрішню політичну шахівницю. Відтак цікаво: хто? Для чого? І навіщо? Шахова партія тільки почалася.