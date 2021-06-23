«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Збірна України вперше в своїй історії вийшла у плей-оф Євро
Збірна України вперше в своїй історії вийшла у плей-оф Євро
ГоловнаКультура

На Книжковому Арсеналі презентують рейтинг 100 найкращих фільмів в історії України

Рейтинг складений за результатами опитування Довженко-Центру разом зі Спілкою кінокритиків України.

На Книжковому Арсеналі презентують рейтинг 100 найкращих фільмів в історії України

Презентація рейтингу відбудеться 24 червня на Книжковому Арсеналі, локація “Лекторій”, 19:30.

В межах презентації можна буде дізнатися, який фільм сьогодні вважається найбільш знаковим в історії українського кіно, які фільми та жанри відзначають українські кінокритики, як змінився вітчизняний кіноканон за останні десятиліття. Під час події оголосять результати опитування 70 кіноекспертів(-ок), презентують інтернет-сторінку зі списком фільмів, продемонструють фрагменти фільмів, які отримали найбільше голосів.

Також відбудеться анонс спеціальної програми Довженко-Центру на Одеському міжнародному кінофестивалі, створеної за результатами рейтингу.

Учасники події:

  • Олександр Телюк, керівник Кіноархіву Національного центру Олександра Довженка
  • Анна Онуфрієнко, провідна кінознавчиня Національного центру Олександра Довженка
  • Ілля Дідик, програмний директор Одеського кінофестивалю

Модератор: Станіслав Битюцький, кінознавець

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також