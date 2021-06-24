Книжковий Арсенал обрав найкрасивішу книгу України 2021

Х Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» у співпраці з Goethe-Institut в Україні та за підтримки Франкфуртського книжкового ярмарку й фонду Buchkunst назвав переможців всеукраїнського конкурсу «Найкращий книжковий дизайн-2021».

Гран-Прі конкурсу отримала творча майстерня «Аґрафка» (Романа Романишин, Андрій Лесів) за книжку «Куди і звідки» від Видавництва Старого Лева. Це ж видання перемогло у номінації «Дитяча книга». За правилами конкурсу, книжки-переможці матимуть змогу представляти Україну у світовому конкурсі книжкового дизайну Фонду «Buchkunst» та увійдуть до колекції «Найкрасивіші книги світу».

Фото: Мистецький Арсенал

У номінаці «Книга для читання» перемогу отримало видання «Як будувати на віки. Архітектура поза часом». Автор Крістофер Александер. Видавництво «Основи». Артдиректорка: Ганна Копилова. Дизайн і верстка: Дмитро Денищик, Катерина Смолярова.

Фото: Мистецький Арсенал

У номінації «Візуальна книга» перемогу отримав «НАРБУТ. Студії. Спогади. Листи. [Реконструкція знищеного 1933-го року “Нарбутівського Збірника”]». Видавництво: «РОДОВІД». Дизайн: Numo Team (Саша Биченко, Олексій Сальников, Аліна Бєлова, Олег Шедловський).

Фото: Мистецький Арсенал

Журі не визначило переможця в традиційних номінаціях «Експеримент» та «Утилітарна книга», натомість присудило дві спецвідзнаки: «За фотокнигу» — книжці «Лілії», автор Олександр Чекменьов, видавництво MOKSOP, дизайн Калін Крузе / ФЛУУТ Графік-Дизайн.

Фото: Мистецький Арсенал

Другу спецвідзнаку - «За культурологічне дослідження» — отримала книга «Польоти уві сні та наяву». Видано:«Національний центр Олександра Довженка» (Довженко-Центр). Концепція видання, дизайн обкладинки, архітектоніка книжки, шрифтовий дизайн: Альона Соломадіна. Підбір ілюстрацій: Олена Гончарук, Марина Скирда. Верстка: Катерина Большакова.

Фото: Мистецький Арсенал

Всього на конкурс «Найкращий книжковий дизайн-2021» було подано 227 книжок. До складу журі цьогоріч увійшли: Ян Венцель (Лейпциг, Німеччина), Йонас Фьоґелі (Цюріх, Швейцарія), Оксана Баршинова, Варвара Перекрест, Кирило Ткачов, Ніна Кудінова, Гліб Капоріков (Україна).