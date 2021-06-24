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Книжковий Арсенал обрав найкрасивішу книгу України 2021

 Цьогоріч найкрасивіші книжки обирали вшосте.

Х Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» у співпраці з Goethe-Institut в Україні та за підтримки Франкфуртського книжкового ярмарку й фонду Buchkunst назвав переможців всеукраїнського конкурсу «Найкращий книжковий дизайн-2021». 

Гран-Прі конкурсу отримала творча майстерня «Аґрафка» (Романа Романишин, Андрій Лесів) за книжку  «Куди і звідки» від Видавництва Старого Лева. Це ж видання перемогло у номінації  «Дитяча книга». За правилами конкурсу, книжки-переможці матимуть змогу представляти Україну у світовому конкурсі книжкового дизайну Фонду «Buchkunst» та увійдуть до колекції «Найкрасивіші книги світу».

Фото: Мистецький Арсенал

У номінаці  «Книга для читання» перемогу отримало видання  «Як будувати на віки. Архітектура поза часом». Автор Крістофер Александер. Видавництво «Основи». Артдиректорка: Ганна Копилова. Дизайн і верстка: Дмитро Денищик, Катерина Смолярова.

Фото: Мистецький Арсенал

У номінації  «Візуальна книга» перемогу отримав  «НАРБУТ. Студії. Спогади. Листи. [Реконструкція знищеного 1933-го року “Нарбутівського Збірника”]». Видавництво: «РОДОВІД». Дизайн: Numo Team (Саша Биченко, Олексій Сальников, Аліна Бєлова, Олег Шедловський).

Фото: Мистецький Арсенал

Журі не визначило переможця в традиційних номінаціях «Експеримент» та «Утилітарна книга», натомість присудило дві  спецвідзнаки:  «За фотокнигу» — книжці  «Лілії», автор Олександр Чекменьов, видавництво MOKSOP, дизайн Калін Крузе / ФЛУУТ Графік-Дизайн.

Фото: Мистецький Арсенал

Другу спецвідзнаку - «За культурологічне дослідження» — отримала книга  «Польоти уві сні та наяву». Видано:«Національний центр Олександра Довженка» (Довженко-Центр). Концепція видання, дизайн обкладинки, архітектоніка книжки, шрифтовий дизайн: Альона Соломадіна. Підбір ілюстрацій: Олена Гончарук, Марина Скирда. Верстка: Катерина Большакова.

Фото: Мистецький Арсенал

Всього на конкурс «Найкращий книжковий дизайн-2021»  було подано 227 книжок. До складу журі цьогоріч увійшли: Ян Венцель (Лейпциг, Німеччина), Йонас Фьоґелі (Цюріх, Швейцарія), Оксана Баршинова, Варвара Перекрест, Кирило Ткачов, Ніна Кудінова, Гліб Капоріков (Україна). 

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