Баста фінансувати чужих

Декілька днів тому СБУ нібито звернулася до Мінкульту щодо внесення до Списку осіб, що загрожують нацбезпеці, російського репера Басти. За неодноразові виступи у окупованому Криму та інші ворожі щодо України дії. Але концерти у Києві й Одесі так і не було скасовано і в’їзд йому не заборонено. СБУ, Держприкордонслужба та мінкульт без проблем дали можливість виступати людині, яка не один раз демонструвала свою зневагу до територіальної цілісності України. Думаю, це і є вияв справжньої позиції влади у цьому питанні. Як і у справі Кіркорова .

Але найбільш тривожно, що виступи пропутінського репера відбувалися далеко не у порожніх залах: публіка квитки розкупила, російський бюджет профінансувала. Саме тому я хочу написати ось про що. Держава нарешті має звернути увагу на нашу молодіжну музичну субкультуру серйозно. Репери, клубна музика, DJ-субкультура, взагалі, все це середовище в Україні перебуває під потужним впливом російського музичного ринку, його музичної моди та смаків і як неминучий наслідок – російського погляду на речі. Махрово пропутінський Моргенштерн, як і Баста, для багатьох молодих людей є кумирами. І їм байдуже при цьому, що вони не визнають Крим українським. Якщо держава буде сидіти і лише тупо «втикати» на це, то ми просто втратимо постмайданне покоління української молоді. Яке і так уже потрохи йде у полон до російської молодіжної субкультури, яка разом з собою несе і путінську пропаганду.

Тому держава зараз повинна почати фінансувати цих наших хлопців і дівчат. Масово і на безповоротній основі. Людей, які марять цією музикою, роблять реп, хочуть стати відомими діджеями, прагнуть стати музичними ідолами для своїх ровесників. Їм треба дати підтримку на все: на оренду приміщень, студій звукозапису, на купівлю обладнання та інструментів, на поїздки для виступів в Україні та за кордоном, на все, що тільки можна. Тільки з умовою, яка буде прописана у контракті: тексти лише українською, публічне спілкування з фанами будь-де лише українською. Або однією із мов Євросоюзу як виняток. Так ми зможемо почати масово формувати свій контент, свої смисли, свій смак, свою моду у цьому дуже креативному, але аполітичному середовищі молоді. Так ми, врешті-решт, запропонуємо масову українську альтернативу, яка неминуче стане якісною та популярною.

Переконаний, саме про такий підхід мусять терміново замислитися уряд і навіть РНБО, якщо вони здатні думати наперед у таких питаннях.