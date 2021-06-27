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У СБУ пояснили, чому Кіркорова забрали з “чорного списку”

Служба безпеки додатково опрацює питання.

У СБУ пояснили, чому Кіркорова забрали з “чорного списку”
Фото: star-road.ru

СБУ рекомендувала виключити російського співака Філіпа Кіркорова з переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України, через наявність судових прецедентів.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на СБУ.

"У зв’язку з роз’ясненням Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) від 24 червня 2021 року, в якому наголошується на наявності судових прецедентів з зазначених питань, Служба безпеки України потребує додаткового опрацювання даного питання", – йдеться у коментарі спецслужби.

Нагадаємо, 23 червня Міністерство культури за поданням СБУ включило російського співака Філіпа Кіркорова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

24 червня у СБУ пояснили, що Кіркорову заборонили в'їзд в Україну через його підтримку окупації Криму Росією.

У неділю, 27 червня Мінкультури знову ж за зверненням СБУ виключило росіянина з цього списку.

У січні Литва заборонила Кіркорову в’їзд на п’ять років. Причиною стало публічне виправдання ним окупації Криму.

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