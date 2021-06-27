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На Вінниччині у ДТП за участі трьох автомобілів загинув пасажир

За попередніми даними, водій ВАЗу не впорався з керуванням.

Фото: vn.dsns.gov.ua

У Вінницькій області у суботу, 26 червня через аварію за участі трьох автомобілів помер пасажир.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу с. Мончинці на автошляху Житомир-Могилів-Подільський, де зіткнулися три автомобілі.

За попередніми даними, водій ВАЗу не впоравшись з керуванням допустив зіткнення з легковим автомобілем Volvo, після чого першого відкинуло на автомобіль Volkswagen Polo.

Фото: vn.dsns.gov.ua

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чотирьох осіб з понівеченого автомобіля ВАЗ, один з пасажирів помер в кареті екстреної медичної допомоги.

Водій Volvo та три пасажири автомобіля ВАЗ від госпіталізації відмовилися.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині в ДТП загинули дві людини, восьмеро отримали поранення. За попередніми даними, зіткнення сталося через те, що один водій не надав перевагу в русі іншому. 

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