На Вінниччині у ДТП за участі трьох автомобілів загинув пасажир

У Вінницькій області у суботу, 26 червня через аварію за участі трьох автомобілів помер пасажир.
Про це повідомили місцеві рятувальники.
Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу с. Мончинці на автошляху Житомир-Могилів-Подільський, де зіткнулися три автомобілі.
За попередніми даними, водій ВАЗу не впоравшись з керуванням допустив зіткнення з легковим автомобілем Volvo, після чого першого відкинуло на автомобіль Volkswagen Polo.
Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чотирьох осіб з понівеченого автомобіля ВАЗ, один з пасажирів помер в кареті екстреної медичної допомоги.
Водій Volvo та три пасажири автомобіля ВАЗ від госпіталізації відмовилися.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині в ДТП загинули дві людини, восьмеро отримали поранення. За попередніми даними, зіткнення сталося через те, що один водій не надав перевагу в русі іншому.