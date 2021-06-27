У Чернігівській області під час пожежі житлового будинку загинуло молоде подружжя.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

Трагедія сталася у с. Рудівка Сухополв’янської територіальної громади, яке знаходиться за 40 км від райцентру.

Служба порятунку у м. Прилуки отримала повідомлення про пожежу 26 червня о 22:33.

На момент прибуття ДСНС будинок був охоплений вогнем, а дах впав в середину будівлі. Вогнеборці о 23:20 пожежу локалізували, а о 01:05 остаточно ліквідували.

“Під час розбору конструкцій будинку в приміщенні кухні рятувальники виявили тіла господарів: 1994 та 1997 років народження. Напередодні молоде подружжя віддало своїх двох діток родичам погостювати”, – йдеться у повідомленні.

Ймовірною причиною пожежі послужило коротке замикання електромережі.

“Рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки! Слідкуйте за справністю електричної мережі та приладів, не перевантажуйте її, вмикаючи одночасно декілька приладів. Дбайте про своє життя та оточуючих!”, – закликали рятувальники.

Нагадаємо, Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб за фактом пожежі в будинку для літніх людей, внаслідок якої загинуло 15 осіб.