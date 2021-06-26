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Американський ракетний есмінець USS Ross увійшов у Чорне море

Він візьме участь у навчаннях Sea Breeze.

Американський ракетний есмінець USS Ross увійшов у Чорне море
Есмінець USS Ross
Фото: c6f.navy.mil

Американський ракетний есмінець USS Ross увійшов у акваторію Чорного моря для участі у щорічних навчаннях Sea Breeze.

Про це повідомляється на сайті 6-го оперативного флоту США.

Росс приєднається до 31 корабля у Чорному морі для участі у морській частині навчань. Сценарій Sea Breeze передбачає об'єднання збройних сил з Північної і Південної Америки, Європи, Африки, Азії та Австралії, перевірки різних бойових дисциплін на морі, на суші і в повітрі, включаючи бойові дії на поверхні, протиповітряну оборону, методи знешкодження боєприпасів та інше.

"Участь USS Ross у морських навчаннях Sea Breeze у цьому році є відчутною демонстрацією підтримки України з боку США, що зараз необхідно як ніколи", - заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"Це - частина постійних зобов'язань, які Сполучені Штати та наші країни-члени НАТО та країни-партнери взяли на себе з 1997 року щодо посилення морської безпеки в Чорному морі", - додала вона.

Нагадаємо, 23 червня Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі. У посольстві РФ заявили, що навчання Sea Breeze "заохочують мілітаристські настрої в Києві".

У той же день Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по курсу есмінця Defender, який йшов з України в Грузію повз Крим. Великобританія заявила, що розцінила це як навчальні стрільби, проте кореспондент BBC, який був на борту есмінця під час переходу, повідомив, що російські військові дійсно виконували небезпечні маневри біля корабля.

Росія погрожувала відкрити вогонь, після чого дійсно пролунали звуки пострілів. Бомбометання в репортажі BBC не було видно, хоча російські літаки літали поруч з Defender. За словами журналіста, протягом переходу з України в Грузію екіпаж есмінця бачив щонайменше 20 літаків РФ. Деякі з них пролітали "занадто близько".

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон наступного дня сказав, що есмінець HMS Defender законно перебував у Чорному морі поблизу Криму, а рішення про проходження судна поблизу окупованого Росією півострова приймав особисто прем'єр.

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